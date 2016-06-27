台湾债市：10年券殖利率续跌，反应英国脱欧因素并预估央行再降息

路透台北6月27日 - 台湾10年期公债105/4 殖利率周一早盘走跌并续创新低。交易员表示，今天殖利率持续反应英国脱欧对全球经济及金融市场的冲击，加上周五美债殖利率狂跌，带动殖利率进一步走跌。

他们指出，因预估英国脱欧恐重创全球经济，料央行周四第四度降息，且不排除扩大降息幅度至一码，亦使市场对央行降息有所期待，目前大多偏多操作。

〞目前是看多氛围不变，期待(央行降息)气氛浓厚，这个时候偏多操作风险比较低。〞一位大型银行主管说。

他表示，英国脱欧对全球金融市场不利，但有利债市发展，市场料美国升息时程可望延后；加上周四央行降息幅度若超乎预期，扩大降息幅度至一码，料10年券殖利率有望跌至0.65%-0.70%〞，不过，殖利率下去之后马上就会弹回来。〞

一大型证券商交易员亦称，受到英国脱欧冲击，市场预估央行应该会再降息，料降息后殖利率将进一步下跌，〞短期内一定会冲击到经济，所以债券殖利率拚命的往下走。〞

本地时间10:46，10年券105/4 殖利率跌0.92基点至0.7485%，成交81亿台币；台股加权指数 则跌0.31%。

而五年券105/8期 发行前交易殖利率跌0.65基点至0.5350%，成交14.0亿台币。

美国指标10年期公债 周五价格大涨，收益率报1.58%，一度跌至1.41%，仅略高于2012年7月触及的1.38%纪录低点。

交易员预估，今日105/4期公债殖利率主要区间在0.74-0.77%；而五年期公债 期殖利率区间估在0.53-0.55%间。

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