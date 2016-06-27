香港个股：绿城中国将认购绿城服务香港IPO价值约3亿港元股份

路透香港6月27日 - 中国房地产商--绿城中国 周一宣布，将以基石投资者的身份，认购绿城服务集团有限公司价值约3.06亿港元的香港首次公开发行（IPO）股份。

公司的声明称，已与绿城服务及其IPO联席全球协调人订立基石配售协议，认购后者最多1.3888亿股股份。

绿城服务主要在中国从事住宅物业管理，该公司为绿城中国联席主席宋卫平及执行董事寿柏年的联属人士，所以为绿城中国的关连人士。

此外，绿城中国在另一份声明中公布，与宋卫平及寿柏年进行一系列的重组交易。首先，绿城中国以约9.5亿元人民币向宋卫平等收购杭州蓝城致信建设管理有限公司（新蓝城）共64.6%股权，完成后公司将全资拥有新蓝城。

同时，绿城中国以1.17亿元出售蓝城房产建设管理集团有限公司（蓝城）的35.4%股权予宋卫平，完成后公司将不再持有蓝城任何股权。

根据重组，绿城中国控有的新蓝城将主要专注于建设管理业务，而宋卫平等持有的蓝城将主要专注于其他业务。

另外，绿城中国并宣布，将以约1.03亿元向蓝城收购从事房地产开发业务的宁波高新区智慧绿城建设有限公司60%股权，完成后蓝城将不再持有宁波公司的任何股权。绿城中国并获由宋卫平、夏一波（宋卫平的妻子）及寿柏年持有的绿城控股无偿转让合共15项目前在中国或香港注册的＂绿城＂系列商标，而绿城中国则同意转让一项＂育华＂商标予绿城控股。

绿城中国表示，上述重组及交易将使公司得以进一步增加其建设管理业务的规模及应占收入；专注核心业务及出售其非核心业务；更明确划分集团及绿城控股于进行其各自业务活动时用＂绿城＂系列商标。

中国交通建设集团为绿城中国的主要股东，该公司早盘初段股价小幅升0.75%，报5.34港元。（完）

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