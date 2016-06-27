台湾汇市：外资持续汇出导致台币早盘续跌，惟出口商季底抛汇高峰令跌幅收敛

金属期市：期铜在升至五周高位后回落，因美元上涨
路透伦敦1月16日 - 期铜周一下跌，因美元走强促使部分投资者锁定获利，中美两国上周发布的乐观数据，刺激期铜在隔夜交易时段升至五周高位。
路透台北6月27日 - 台币兑美元 周一早盘持续走跌至三周新低，英国脱欧激发的避险需求提振国际美元续强，盘初外资持续汇出令台币续弱一度触及32.600的整数关口；惟季底出口商抛汇卖需较盛，台币略有收敛跌幅。
汇银人士指出，台北外汇开盘一小时成交量约1.65亿美元，交投持稳偏热，主要来自外资的美元买盘及出口商抛汇卖需，两股力道抵销令台币暂在32.55附近趋弱整理，后续关注外资汇出力道是否扩大。
今日台币盘中低位来到32.600，创逾三周新低，前低为6月3日的32.617。
〞早上很忙，出口商很多。〞一位公营银行交易员说。
另一大型银行交易员也称，盘初出口商抛汇卖需涌现，明显收敛台币贬幅，季底迈入出口商抛汇高峰，将会缓和台币跌势，除非外资进一步汇出才会引导台币跟上韩元跌势。
本地时间10:11，韩元兑美元 报1,185.1，上日收在1,179.9；台股加权指数 则跌0.33%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘缩小；目前一个月美元/台币远汇 报32.521/32.551，上日收在32.350。
交易员预测今日主要实质交易区间：
•32.500-32.600
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路透伦敦1月16日 - 期铜周一下跌，因美元走强促使部分投资者锁定获利，中美两国上周发布的乐观数据，刺激期铜在隔夜交易时段升至五周高位。
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