台湾汇市：外资持续汇出导致台币早盘续跌，惟出口商季底抛汇高峰令跌幅收敛

路透台北6月27日 - 台币兑美元 周一早盘持续走跌至三周新低，英国脱欧激发的避险需求提振国际美元续强，盘初外资持续汇出令台币续弱一度触及32.600的整数关口；惟季底出口商抛汇卖需较盛，台币略有收敛跌幅。