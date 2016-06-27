日本股市：日经指数反弹，政府可能干预汇市的言辞升温

安倍召集麻生太郎与日本央行副总裁中曾宏，讨论如何因应英国退欧引发的市场波动。

交易商表示，投资者仍保持警戒，试图评估英国退欧对日本经济长期的冲击，并预期政府采取必要措施压抑后续影响。日圆兑美元周五升至逾两年半高点99.11。

“虽然今天反弹，但我们无法判断卖压是否已经触底，”瑞穗证券股市业务主管Kenji Yoshikawa表示。“我们仍不知道是否或何时会有政策举措出炉，还不能就此进行消化。”

汽车类股续跌，丰田汽车 下挫2.5%，日产(Nissan)汽车 跌2.2%。