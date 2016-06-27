日本股市：日经指数反弹，政府可能干预汇市的言辞升温

金属期市：期铜在升至五周高位后回落，因美元上涨
路透伦敦1月16日 - 期铜周一下跌，因美元走强促使部分投资者锁定获利，中美两国上周发布的乐观数据，刺激期铜在隔夜交易时段升至五周高位。
安倍召集麻生太郎与日本央行副总裁中曾宏，讨论如何因应英国退欧引发的市场波动。
交易商表示，投资者仍保持警戒，试图评估英国退欧对日本经济长期的冲击，并预期政府采取必要措施压抑后续影响。日圆兑美元周五升至逾两年半高点99.11。
“虽然今天反弹，但我们无法判断卖压是否已经触底，”瑞穗证券股市业务主管Kenji Yoshikawa表示。“我们仍不知道是否或何时会有政策举措出炉，还不能就此进行消化。”
汽车类股续跌，丰田汽车 下挫2.5%，日产(Nissan)汽车 跌2.2%。
东证股价指数 上涨1.2%至1,218.92点，JPX-日经400指数 涨1.3%报11,005.58点。(完)
路透伦敦1月16日 - 期铜周一下跌，因美元走强促使部分投资者锁定获利，中美两国上周发布的乐观数据，刺激期铜在隔夜交易时段升至五周高位。
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