日圆汇率：首相安倍晋三已指示财务省在汇市采取必要措施

“我接获首相指示采取各种积极应对行动，确保金融市场和汇市的稳定。”麻生太郎会后对记者说。

中曾宏称，日本央行与其他央行保持密切联系，以确保全球市场流动性充裕。

中曾宏不愿就日本央行是否将召开紧急利率会议以扩大货币刺激置评。

部分分析师称，若7月1日的日本央行短观企业调查证实国内经济和物价形势恶化，央行可能召开紧急会议，以进一步扩大刺激。

“日本央行召开特别会议的机率有30%。”三菱日联摩根士丹利证券资深市场分析师Naomi Muguruma称。

“我们曾预计日本央行7月会再度宽松政策。英退进一步提高了日本央行行动的可能性，因英退加大了日本经济前景的风险。”她说。

不过有分析师表示，日本很难干预汇市阻升日圆，因那样有可能被贴上汇率操纵国的标签。

日本当局认为，其阻止日圆过度强势的行动将与七国集团(G7)/G7对汇率稳定的协议一致。然而，美国财政部长杰克卢本月稍早曾对汇市干预发出警告，在日本对汇率过度波动表达关切之际，称市场走势有序。

“和瑞士不同的是，日本身为G7轮值主席，认为其很难介入汇市干预，因为那会让他国对日本贴上操纵汇市的标签。即便真的干预，对市场也不会造成持久的影响。”Muguruma称。(完) (编译 张明钧/张若琪 审校 白云/陈宗琦)