更新版 1-中国债市：长端国债收益率领跌IRS亦下行，英国脱欧引发避险情绪续发酵

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路透上海6月27日 - 中国银行间债市周一早盘期现货表现继续强势，其中国债长端收益率领跌，利率互换IRS同步下行3基点左右，金融债表现略逊。交易员表示，上周英国脱欧引发全球金融市场巨震之后，今日避险情绪续发酵，基金等机构买气不减。

不过他们也表示，短期市场情绪释放一波之后，未来债市长期走势仍需回归国内经济基本面走势，而央行货币政策如何走向仍是决定市场走向的关键。

“主要还是英国(脱欧事件)，没有别的因素，国债下了有5个点，金融债幅度略小，暂时下行应该差不多了。”上海一券商交易员称，短端品种的话，如果央行公开市场没有进一步预期，目前位置也下行空间不大。

央行公开市场今日进行2,700亿元人民币七天期逆回购操作，据此计算，单日净投放1,000亿元。据路透统计，本周共有6,600亿元逆回购到期，期限均为七天，其中今日到期逆回购1,700亿元。

继上周五英国脱欧尘埃落定之后，欧美股市暴跌，英国英镑朝着31年低位回落，英国公投选择退出欧盟引发全球市场震荡。

华东一券商分析师表示，英国脱欧事件本身就是催生避险需求；另外事件也像催化剂打开了利率债的下行空间，经济通胀下行，利率有向下诉求，向上的风险已经很小了；不佳的经济数据，或货币政策的转变信号，都可以成为打破平衡的催化剂；只是超预期的英国脱欧事件提前扮演了催化剂角色。

“脱欧是长期影响，谁也看不清，短期影响不大，不至于带来降准等宽松预期，何况脱欧是2年之后的事，接下来还得看国内经济数据的下行能否带来货币政策的变化。”他称。

剩余期限近10年的国债160010券最新报价 为2.8300%/2.8200%，上日尾盘在2.9000%/2.8600%。剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 为3.1975%/3.1925%，上日尾盘在3.2150%/3.2075%。

对于未来债市走向，上海一银行交易员亦认为，目前脱欧对债市收益率的影响短期差不多已经发酵一波，如果只看脱欧这一个因素的话，收益率现在这个位置差不多了；不过支撑债市长期走势的，还是市场对经济基本面的预期主导。

“三季度经济下行压力还是很大，因为基建，地产都掉头了，信贷数据也是六成居民按揭，”他进一步解释，“现在债市最大的问题是，经济再烂，也要去金融杠杆，降息会比较慢，所以长债可以all in ,短债的空间并不大”。

中国总理李克强周一在天津召开的达沃斯会议上指出，中国经济下行压力仍然较大，困难是不能低估的；不过中国有足够政策工具保持经济运行在合理区间，还有充分能力防范系统性区域性风险，当中国经济出现短期波动时，希望市场平静看待。