中国汇市：外汇交易中心的人民币汇率三个指数上周均跌，CFETS指数续创新低

路透北京6月27日 - 中国外汇交易中心公布的的上周人民币汇率三个指数全线下跌，CFETS人民币汇率指数 较前周环比跌0.55%至95.29，继续刷新该指数的纪录新低，较去年末累计下跌5.6%，较2014年底则下跌4.71%。

CFETS同时公布的参考BIS（国际清算银行）货币篮子的汇率指数 和参考SDR（特别提款权）篮子指数的汇率指数 分别为95.22和96.49，较前周分别下跌1.9%和0.91%，较2014年底则下跌4.78%和3.51%。

该指数表现和上周五路透根据外汇交易中心测算的表现一致。路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周五（24日）CFETS人民币汇率指数为95.28，较上日微跌0.10%；SDR篮子指数微升至95.22，BIS篮子指数微跌至96.47。

人民币兑美元 上周贬值0.36%，受周五英国脱欧影响，当天人民币就大跌0.56%，跌幅为今年1月6日以来最高。本周前四天震荡回升，受脱欧风险事件影响，交投谨慎。周五英国确定脱欧后，人民币汇率盘中动荡加剧，最终暴跌，但流动性明显不足，市场未出现恐慌性购汇，监管层亦静观其变，市场关注下周购汇力道大小，预期中期人民币汇率交投区间料向贬值方向移动，但幅度有限。

2015年12月11日CFETS首次公布根据不同权重计算的三个观察侧面人民币汇率指数，中国高层多次强调，人民币汇率具备对一篮子货币保持基本稳定的基础。