《路透晚报》--6月27日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：今年完全能实现预定发展目标，人民币不存在长期贬值基础--总理

中国总理李克强在天津召开的达沃斯会议上指出，中国经济整体平稳、稳中有进，保持在合理区间，今年完全能够实现经济发展主要目标；而经济基本面决定了人民币不存在长期贬值基础，中国有能力保持人民币汇在合理均衡水平上的基本稳定。

--中国央行：多目标货币政策未来会动态调整，人民币汇率将更灵活--行长

中国央行行长周小川表示，中国央行采取的货币政策多目标制，与中国处于经济转轨中的国情是分不开的；会密切关注国际上关于中国货币政策的讨论，并将根据今后的情况动态调整，以不断适应改革和发展阶段的需求。

--中国数据：5月工业利润同比增速小幅回落，但仍延续增势--国家统计局

中国国家统计局公布，5月份，规模以上工业企业实现利润总额5,372.2亿元人民币，同比增长3.7%，增速比4月份回落0.5个百分点。但工业企业效益继续呈现积极变化，延续了今年以来的增长态势。

--中国央行：数字货币技术将使货币政策的运作和传导更有效--官员

中国人民银行调查统计司司长盛松成表示，数字货币技术将提升中央银行对货币发行和流通的控制力，使货币政策的运作和传导更有效，也能使货币政策更好地服务于经济稳定与发展。

--中俄关系：普京访华期间中俄签订能源协议

俄罗斯总统普京访华期间，中俄在周六签署一系列能源协议，加强两国经济联系，同时承诺保持权力的战略平衡。

--达沃斯论坛：中国今年计划去煤炭及钢铁产能2.8亿吨、4,500万吨—发改委主任

中国国家发改委主任徐绍史称，中国眼前最紧迫的任务是去产能，今年计划去掉煤炭产能2.8亿吨，涉及需要安置人员70万人，去钢铁产能4,500万吨， 涉及安置职工18万，尽管任务艰巨，但有信心今年能完成。

--达沃斯论坛：中国经济减速但仍是全球主要贡献国，未来回升取决于改革—专家

北京大学国家发展研究院副院长黄益平表示，中国经济减速，有周期因素也有结构因素，从过去的经济奇迹走向常规增长，对全球经济增长贡献相对有减少，但仍是最主要贡献国，中国经济何时能回升还是取决于改革。

--路透调查：16位分析师中有13位预估台湾央行将降息半码(0.125个百分点)

路透对16名分析师的调查结果显示，有13位预估台湾央行第二季理监事会议将降息半码(0.125个百分点)。这将是连续第四次降息，降息后台湾的重贴现率将为1.375%。

--台湾央行：目前持有英镑占外汇存底比重低于2%，欧元低于8-9%--副总裁

台湾央行副总裁严宗大指出，自2008年全球危机后，央行外汇存底即大量减持英镑和欧元，目前持有英镑的比重已相对较之前低很多，低于2%，欧元则低于8-9%。

--台湾数据：5月景气对策信号连二月呈黄蓝灯，景气现回温迹象--国发会

台湾国家发展委员会称，5月景气对策信号已连续两个月呈现黄蓝灯，综合判断分数较上月增加3分至20分。景气领先与同时指标均呈上升，显示经济出现回温迹象。

--香港数据：5月出口按年跌幅收窄至0.1%，连跌逾一年但跌幅为13个月最小

香港政府统计处公布，5月香港出口值按年跌幅收窄至0.1%，为连续第13个月下跌、但降幅为13个月来最小；当月输往欧盟和内地出口轻微上升，输往印度和台湾的出口录得较显着的升幅。

【金融】

--中英金融：英国退欧或对中英金融服务项目造成不利影响

英国公投作出退出欧盟的选择令人震惊，这有可能给中英之间业已达成的一系列金融服务项目造成不利影响。

--亚洲金融：亚投行将启动纳新工作，2017年初有望实现扩容--行长

亚洲基础设施投资银行(亚投行)首届理事会年会周六在北京举行。该行行长金立群表示，本届年会后，现有57个正式成员的亚投行将启动纳新工作；新成员接纳截止日期为2016年9月30日，2017年初有望实现扩容。

--达沃斯论坛：目前最担心风险交叉传染、非法经营和经营不规范问题--保监会副主席

中国保监会副主席周延礼在达沃斯论坛上表示，目前对保险行业最担心的问题是风险的交叉传染、一些企业非法经营，以及经营不规范的问题，需通过各种手段加强风险管理。

--香港金融：英国脱欧不改全球经贸高速融合，香港继续保持国际化--财政司长

香港财政司司长曾俊华表示，英国脱欧将为世界的政经格局引起波澜，但全球经贸高速融合的大方向暂不见逆转势头。香港作为国际金融和商贸中心，一直努力紧贴最新形势，未来并更加要努力保持国际化的环境，继续在各方面积极参与国际合作，吸引各地的资金、企业和人才来港，保持香港的优势。

--中国金融：中国银行达成银行间首笔人民币对韩元直接交易

按市值计中国第四大银行--中国银行称，与韩国友利银行（中国）有限公司完成银行间首笔人民币对韩元直接交易。

--中国金融：工商银行达成首笔人民币对南非兰特即期交易

以资产计中国最大的商业银行--工商银行称，该行顺利获得首批人民币对南非兰特直接交易做市商资格，并在市场开盘后即达成了首笔人民币对南非兰特即期交易。

--基金产业：汇丰在港推出内地多元资产基金，捕捉中国股、债市投资机会

汇丰控股旗下汇丰环球投资管理（汇丰）宣布，根据中港两地基金互认计划在港推出首只内地多元资产基金，为第二只由汇丰透过基金互认在港推出的基金。

--《焦点》中资保险公司甘愿火中取栗以求巨大回报

数年来中国大型保险公司的狂飙，一部分是由在风险投资品上的大举投资所引发，然而一旦经济放缓引发严重债务违约，则这些投资将给其资产负债表留下规模达数十亿美元的巨大窟窿。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行2,700亿元七天期逆回购，单日净投放1,000亿元

中国央行公开市场今日进行2,700亿元人民币七天期逆回购操作，据此计算，单日净投放1,000亿元。

--中国债市：长端国债收益率领跌IRS亦下行，英国脱欧引发避险情绪续发酵

中国银行间债市早盘期现货表现继续强势，其中国债长端收益率领跌，利率互换IRS同步下行3基点左右，金融债表现略逊。交易员表示，上周英国脱欧引发全球金融市场巨震之后，今日避险情绪续发酵，基金等机构买气不减。

--中国货币市场：主要回购利率回落，央行逆回购加码提振流动性信心

中国银行间市场早盘主要期限回购利率均回落。交易员称，资金面供需较为均衡；央行逆回购今日加量操作，有助继续缓解市场跨季压力，亦显示在英国公投决定退出欧盟之后，央行维护境内流动性平稳的决心。

--新债招标：农发行七年增发债收益率3.2844%，10年3.2728%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标的七年和10年固息增发债，中标收益率分别为3.2844%和3.2728%，对应投标倍数为3.86倍和5.80倍。该行稍早招标的一、三和五年固息增发债，中标收益率分别为2.5031%、2.8802%和3.0674%，对应投标倍数5.40倍、4.14倍和4.68倍。

--《焦点》投资中国公司债机会近在眼前但外资踌躇不前，主因在评级

中国已对外资开放公司债市场，但数以十亿美元计的潜在流入资金却在踌躇不前，因为他们谨慎看待国内信贷评级机构给出的评级。

--中国债市：云煤化工被债权人申请重整，旗下四只债券存兑付风险

中国云南煤化工集团公告称，债权人云南圣乙投资以公司不能清偿到期债务且并明显缺乏清偿能力为由，向昆明中院提出对公司进行重整的申请；如被受理，公司将进入重整司法程序，“15云煤化MTN001”等四只债券将提前到期并停止计息，并存在无法全额兑付的风险。

【外汇】

--中国汇市：英脱欧令人民币跌破6.64创五年半新低，未现恐慌购汇

人民币兑美元即期早盘盘初即跌破6.64关口，为2010年12月末以来的五年半新低，较上日收盘价大跌0.38%。此前英国脱欧超出市场意料，引发全球金融市场动荡以及避险情绪飙涨。市场关注人民币汇市客盘近期的购汇力道是否有明显上升，并密切注意欧洲在英国脱欧之后可能出现的其他余震。

--中国央行：人民币国际化是长跑而非短跑，实施需众多严格条件--官员

中国人民银行货币政策委员会副秘书长潘宏胜表示，货币国际化的实施和实现需要很多、很严格的条件，人民币国际化是长跑，不是短跑更不是冲刺。

--达沃斯论坛：过度解读人民币兑美元贬值是不合适的--中国央行货币政策委员

中国央行货币政策委员会委员黄益平在达沃斯论坛上表示，中国央行已经明确了汇率机制，强调人民币相对一篮子货币稳定，尽管市场习惯看人民币兑美元汇率，但过度解读人民币兑美元贬值是不合适的。

--中国央行：与俄央行签署人民币清算合作备忘录，促贸易投资便利化

中国央行称，已与俄罗斯中央银行签署在俄罗斯建立人民币清算合作备忘录；将有利于中俄两国企业及金融机构使用人民币进行跨境交易，进一步促进双边贸易、投资便利化。

--中国外汇：5月服务贸易逆差连两月收窄，货物贸易顺差环增8.3%--外管局

中国国家外汇管理局称，5月份服务贸易逆差191亿美元，连续第二个月收窄，但幅度有限，其中旅行差额占比达到86%。5月货物贸易顺差481亿美元，环比增加8.3%，亦为连续第二个月增加。

--中国汇市：外汇交易中心的人民币汇率三个指数上周均跌，CFETS指数续创新低

中国外汇交易中心公布的的上周人民币汇率三个指数全线下跌，CFETS人民币汇率指数.CFSCNYI较前周环比跌0.55%至95.29，继续刷新该指数的纪录新低，较去年末累计下跌5.6%，较2014年底则下跌4.71%。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指低开高走收升1.45%，个股普涨小盘股表现活跃

中国股市沪综指收升1.45%。分析师表示，上周末外围市场大幅动荡，今日大盘受此影响低开后逐步走高，小盘股表现活跃，权重股则相对偏弱。短期英国脱欧后国内A股走势相对独立，其对大盘的影响尚待观察，短线料续维持震荡。

--中港个股：万科称董监事被罢免提议对公司经营造成相当大困扰

在上周末中国最大房地产企业--万科大股东提议罢免公司所有董监事后，万科周一下午召开的股东大会非常热闹，中小股东提问相当踊跃，万科管理层亦坦言，近期万科大股东与高层的纷争，已对公司运营产生较大的困扰。

--中国个股：宝钢集团与武钢集团筹划战略重组

中国最大钢铁公司之一--中国宝山钢铁股份有限公司及武汉钢铁股份有限公司分别公告称，宝钢集团与武汉钢铁（集团）公司正在筹划战略重组事宜；因该事项可能涉及公司的重大资产重组，公司股票自6月27日起停牌。

--《焦点》中国房企资产出表催生准REITs丰收年，权益类产品仍待产

众所期待的房地产投资信托基金（REITs）在中国推进缓慢，不过随着房地产开发商近阶段资产出表需求的上升，国内准REITs产品逐年增加，业内预期今年将是一个“丰收年”。

--达沃斯论坛：中企海外并购中科技企业占比低，出海可提升综合创新能力--专家

中国国际交流中心副理事长、前国家发改委副主任张晓强在达沃斯论坛上称，中国企业海外投资并非主要投资于科技企业，租赁和金融服务占最大比重。中国企业海外投资不单着眼于获得新技术，也能提升综合创新能力。

--中港个股：中国平安称与澳洲电信完成价值16亿美元的汽车之家收购案

中国第二大寿险公司--中国平安宣布，其与澳大利亚电信完成汽车之家股份交割，平安以16亿美元收购汽车之家47.4%的股权，正式成为汽车之家最大股东。

--香港个股：绿城中国将认购绿城服务香港IPO价值约3亿港元股份