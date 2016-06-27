台湾债市：10年券殖利率收跌续创历史新低，惟市场观望气氛转浓厚

* 10年券殖利率连二日收跌，收盘续创新低 * 殖利率跌至历史低档，市场观望气氛转浓 * 英国脱欧恐打乱FED升息步伐，债市气氛偏多 * 明日105/4殖利率预估在0.74-0.77% 路透台北6月27日 - 台湾10年期公债105/4 周一殖利率连二日收低，续创历史新低；交易员 指出，今天市场依旧笼罩在英国脱欧气氛中，加上美债殖利率走低、台股收跌，带动殖利率再走跌；惟随殖利 率跌至历史低档，市场观望气氛转趋浓厚。 他们表示，周四台湾央行将召开理监事会议，料央行有望进一步降息，调降幅度为半码；但若央行降息扩 大至一码，将带动10年券殖利率跌破0.7%下探0.65%。 〞大家都对央行(降息)有所期待，但又害怕失望，现在是有部位的人后悔当初买太少，放空的人后悔放太 早。〞一大型银行交易员说。 他们指出，央行若只降半码，就是符合市场预期，料殖利率将续处低档狭幅震荡，未来观察重点在国际政 经情势，包括英国脱欧是否引发连锁效应，及美国选举如何牵动国际债市走势。 一大型商银交易员说，就目前全球政经情势观察，还没有看到不利债市的讯号，惟随殖利率跌至历史低 档，短线只能以短线操作因应，〞之前有的部位就是续抱，但已经破底再破底了，大家都不敢押大。〞 他表示，目前还看不到空头有什么爆发点，对多方而言，除央行周四开会有望再降息外，英国脱欧将使原 已近落底的欧洲景气可能进一步陷入衰退，甚至打乱美国FED升息步代，〞FED今年会不会升息一次都是变数。 〞 一大型证券商交易员说，受英国脱欧冲击，料美国FED在大选前都不太可能加息，主要是FED把全球金融市 场的动荡视为是否升息的重要参考指标之一，〞目前全球只有美国经济比较稳健一点，欧洲本来已落底了，但 这次又被英国把一下，资金将涌入避险性资产，让债市多头不变。〞 交易员预估，明日105/4期公债殖利率主要区间在0.74-0.77%；105/8期公债殖利率主要区间在0.53-0.56% 。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 105/8 +0.35 0.5450% 0.5350-0.5450% 23.5 10 105/4 -0.37 0.7540% 0.7482-0.7585% 104.5 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 105/6 没有成交 10 105/4 0.7540% 5 105/8 0.5450% 3 105/1 没有成交 2 105/3 没有成交 (完) (记者 罗两莎 ；审校 乔艳红)