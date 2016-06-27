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亚洲 | 2016年 6月 27日 星期一 15:13 BJT

台湾债市：10年券殖利率收跌续创历史新低，惟市场观望气氛转浓厚

* 10年券殖利率连二日收跌，收盘续创新低
    * 殖利率跌至历史低档，市场观望气氛转浓
    * 英国脱欧恐打乱FED升息步伐，债市气氛偏多
    * 明日105/4殖利率预估在0.74-0.77%

    路透台北6月27日 - 台湾10年期公债105/4 周一殖利率连二日收低，续创历史新低；交易员
指出，今天市场依旧笼罩在英国脱欧气氛中，加上美债殖利率走低、台股收跌，带动殖利率再走跌；惟随殖利
率跌至历史低档，市场观望气氛转趋浓厚。
    
    他们表示，周四台湾央行将召开理监事会议，料央行有望进一步降息，调降幅度为半码；但若央行降息扩
大至一码，将带动10年券殖利率跌破0.7%下探0.65%。
    
    〞大家都对央行(降息)有所期待，但又害怕失望，现在是有部位的人后悔当初买太少，放空的人后悔放太
早。〞一大型银行交易员说。

    他们指出，央行若只降半码，就是符合市场预期，料殖利率将续处低档狭幅震荡，未来观察重点在国际政
经情势，包括英国脱欧是否引发连锁效应，及美国选举如何牵动国际债市走势。

    一大型商银交易员说，就目前全球政经情势观察，还没有看到不利债市的讯号，惟随殖利率跌至历史低 
档，短线只能以短线操作因应，〞之前有的部位就是续抱，但已经破底再破底了，大家都不敢押大。〞
    
    他表示，目前还看不到空头有什么爆发点，对多方而言，除央行周四开会有望再降息外，英国脱欧将使原
已近落底的欧洲景气可能进一步陷入衰退，甚至打乱美国FED升息步代，〞FED今年会不会升息一次都是变数。
〞
    
    一大型证券商交易员说，受英国脱欧冲击，料美国FED在大选前都不太可能加息，主要是FED把全球金融市
场的动荡视为是否升息的重要参考指标之一，〞目前全球只有美国经济比较稳健一点，欧洲本来已落底了，但
这次又被英国把一下，资金将涌入避险性资产，让债市多头不变。〞
    
    交易员预估，明日105/4期公债殖利率主要区间在0.74-0.77%；105/8期公债殖利率主要区间在0.53-0.56%
。 
           
     收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                     (基点)                              (亿台币)
 期                                                                 
  5   105/8                      +0.35     0.5450%  0.5350-0.5450%      23.5
 10   105/4                      -0.37     0.7540%  0.7482-0.7585%     104.5
 
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  30    104/11                      没有成交
  20     105/6                      没有成交
  10     105/4                       0.7540%
   5     105/8                       0.5450%
   3     105/1                      没有成交
   2     105/3                      没有成交
 (完)

 (记者 罗两莎 ；审校 乔艳红)

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