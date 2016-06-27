澳新汇市：澳元和新西兰元企稳，市场略微恢复平静

“因英国公投带来的不确定，美元的避险货币地位将令其获得支撑。澳元、新西兰元和加元等商品货币将因美元走强而承压。”澳洲联邦银行(CBA)分析师在客户报告中称。

现在所有的目光都聚焦在今日稍后开始的欧洲央行论坛。欧洲央行总裁德拉吉周一将致欢迎词，周二就“国际货币和金融体系的未来”发表讲话。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦、中国人民银行行长周小川、英国央行总裁卡尼等将出席。投资者希望能自各大央行官员的讲话中寻获些安慰。

澳元和新西兰元兑英镑均持于高点附近。澳元兑英镑 重测19个月高点0.5548英镑，新西兰元兑英镑 略低于0.5300，触及2013年10月来最高。(完)