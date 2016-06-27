版本:
中国
亚洲 | 2016年 6月 28日 星期二 06:23 BJT

****澳新经济指标预测--6月28日-7月5日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：   

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段    预估值       前值
    
    6月27日当周
        
    6月28日(二)
    暂无重要经济数据公布。
    
    6月29日(三)
    0100 澳洲HIA新屋销售(较前月)                   5月           --       -4.7%
    
    6月30日(四)
    0130 澳洲民间部门信贷                          5月           --       +0.5%
             房屋信贷                                            --       +0.4%    

    6月30日-7月1日
    2330 澳洲AIG制造业指数                         6月           --        51.0 
    
    7月1日(五)          
    暂无重要经济数据公布。
    
    7月4日当周
    
    7月4日(一)
    0100 澳洲MI通胀指标(较前月)                    6月           --       -0.2%
    0130 澳洲建筑许可                              5月           --       +3.0%
             民间住宅建筑许可                                    --       -2.3%    
    0130 澳洲ANZ报纸招聘广告                       6月           --      -12.6%
                网路招聘广告                                     --       +2.6%
    2200 新西兰NZIER企业信心指数                第二季           --        2.0%
                    产能利用率                                   --       93.2%    
    
    7月4-5日
    2330 澳洲AIG服务业指数                         6月           --        51.5    
    
    7月5日(二)
    0130 澳洲零售销售(较前月)                      5月           --       +0.2%
    0130 澳洲商品和服务贸易收支(亿澳元)            5月           --   逆差15.79
             商品和服务进口                                      --       -1.0%
             商品和服务出口                                      --       +1.0%
    0430 澳洲央行利率决定                          7月           --       1.75% (完)
     
  
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大             日本与韩国         
    欧洲                     澳洲与新西兰       
    中国                       台湾               
 
 已公布经济指标一览
    美国                     日本               
    欧洲                     韩国               
    中国                       香港               
    澳洲                    台湾               

 (整理 许娜；审校 戴素萍)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐