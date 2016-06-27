《汇市简讯》英镑/美元持于低点附近，市场暂时恢复平静

欧元债市：DBRS降评消息推升意大利公债收益率，英国退欧疑虑支撑德债
路透伦敦1月16日 - 意大利公债收益率(殖利率)周一小幅上扬，此前信评机构DBRS调降意大利主权信用评等，这可能导致意大利银行业融资成本上升。
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* 早前触及1.3356美元的低点之后，英镑/美元走势最终平静下来
* 迄今为止的反弹在1.3410处受限，但波动区间狭窄
* 若跌破早前触及的低点，将下看上周五恐慌跌势中触及的低点1.3228
* 若反弹升破1.3410，后市有望涨向1.3550/1.3600
* 亚洲时段开盘报1.3600，有可能成为今日盘中的强劲阻力位 (完)
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路透伦敦1月16日 - 意大利公债收益率(殖利率)周一小幅上扬，此前信评机构DBRS调降意大利主权信用评等，这可能导致意大利银行业融资成本上升。
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。
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