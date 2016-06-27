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市场报道 | 2016年 6月 27日 星期一 12:08 BJT

《汇市简讯》英镑/美元持于低点附近，市场暂时恢复平静

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* 早前触及1.3356美元的低点之后，英镑/美元走势最终平静下来

* 迄今为止的反弹在1.3410处受限，但波动区间狭窄

* 若跌破早前触及的低点，将下看上周五恐慌跌势中触及的低点1.3228

* 若反弹升破1.3410，后市有望涨向1.3550/1.3600

* 亚洲时段开盘报1.3600，有可能成为今日盘中的强劲阻力位 (完)

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