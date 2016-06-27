台湾货币市场：短率稳于高位，各方保守看待英国退欧后资金情势

* 短率持稳于高位，跨月利率仍居高不下

* 英国退欧扰乱市场资金情势

* 市况偏紧使短票利率微扬

* 债券附买回利率稳于区间

记者 高洁如

路透台北6月27日 - 台湾银行间拆款利率周一持稳高位。资金调度人员指出，市场资金偏紧，但供需尚能平衡；至于上周英国意外退欧，市场仍旧密切注意流动性，并等待央行本周稍晚的利率决议出炉。

他们表示，临近6月底的半年报结算，又有英国退欧扰乱市场布局，目前各方对金融情势持保守观望态度，尤其是维持偏高的美元流动性为首要条件。

〞美元这边会多注意一点，如果情况很不好，也不排除会把台币换美元，造成台币的波动，〞一家中型民营银行交易员说。

也有交易员表示，近期大型银行多缺不一，资金供给不如先前充裕，尚有小型银行有不少跨月资金需求，这也使今日一周的跨月拆借利率走高。不过调度方面尚可称得上平稳，对月底的资金情况各方仍不敢太大意。 本地时间12:08 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.550 32.502 台湾加权股价指数<.TWII 8,451.88 8,476.99 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.200% 0.200% 利率

--隔夜拆款利率区间 0.200-0.200% 0.200-0.230%

--一周拆款利率区间 0.210-0.375% 0.200-0.340%

--两周拆款利率区间 0.300-0.375% 0.240-0.380%

**市况紧使短票利率微扬**

短票方面，一大型票券商交易员表示，资金虽不算宽裕，但不必花太多时间调度，需求能得到满足。今日资金偏少主要是大型银行的多缺不一，影响调度，密切关注本周的央行理监事会议。

〞虽然紧，但是很快可以调得平，〞他说。

交易员表示，英国退欧一事成真，出乎各方意料之外，所幸今日亚洲金融市场已走稳。本周四的理监事会议则需密切观察央行对隔拆利率的调整方式。

今日大型票券商与银行间承作月内自保卖断短票利率主要成交在0.33-0.34%，成交少；而跨月落点的短票利率则主要在0.36-0.37%，上日在0.36%。

据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率0.361%，区间为0.31-0.38%，成交量177.16亿台币；前日加权平均利率为0.357%，区间为0.30-0.375%，成交量77.33亿台币。

台湾央行今日定存单到期为2,341亿台币，存单发行金额待稍晚公布。

本周的定存单到期金额为1兆(万亿)2,767.5亿台币，余日存单到期情况分别为：周二2,338亿、周三3,488亿、周四3,112.50亿以及周五1,488亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后上周五超额准备为840亿台币，累计至周日超额准备1兆67亿台币、加计前期1%的超额准备为1兆1,181亿台币。

**RP利率持稳**

债券附买回(RP)市场方面，资调人士指出，市场资金比上周平稳，目前跨月合约多能再续，投信和寿险的资金稳中偏多，银行则要求稍高利率；券商仍与银行间保持一定的拆借关系。

一位大型证券商交易员则表示，目前少数客户还有月内的交易需求，因此月内和跨月承做都有。不过因月底将至，市场仍担忧可能走钱，银行大多资金倾向握于手中。

今天证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率同上日主要在0.30-0.32%，跨月利率趋高。与银行承作的公债RP利率则主要成交在0.35-0.36%，不过此部分成交不高，上日的利率在0.33-0.34%；至于短天期及一个月天期公司债附买回利率则在0.37-0.39%，区间高位成交偏多。