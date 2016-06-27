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亚洲 | 2016年 6月 28日 星期二 07:38 BJT

****主要国家经济指标预测--6月28日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 
 
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       预估值      前值  
    
    6月28日(二)    
    0600 德国进口物价(较前月)                        5月         +0.6%      -0.1%
                     (较上年同期)                                -5.8%      -6.6%
    0645 法国消费者信心指数                          6月            97         98
    0800 意大利企业信心指数                          6月         101.9      102.1
    0800 意大利消费者信心指数                        6月         112.5      112.7
    1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值               6月           --         正7
    1230 美国企业获利                            第一季修正值    +0.6%      +0.6%
    1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率             第一季终值    +1.0%      +0.8%
             最终销售                                            +1.2%      +1.0%
             消费者支出                                            --       +1.9%
             GDP平减指数                                         +0.6%      +0.6%
             个人消费支出(PCE)物价指数                           +0.3%      +0.3%
             核心PCE物价指数                                     +2.1%      +2.1%
    1300 美国Case-Shiller经季调房价指数(较前月)         4月      +0.6%      +0.9%
                        未经季节调整房价指数(较前月)               --       +0.9%
                                房价指数(较上年同期)             +5.4%      +5.4%
    1400 美国消费者信心指数                             6月       93.3       92.6
    1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数           6月        --         负1
    1430 美国德克萨斯州服务部门前景指数                 6月        --       负7.1
    1430 美国达拉斯联储服务业营收指数                   6月        --         5.8
    2350 日本零售销售(较上年同期)                       5月      -1.6%      -0.8%

    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      现值      预估值

    6月27日(一)
    0800 欧元区M3货供额(年增率)                      5月        +4.9%      +4.8%  
               针对家庭的放款                                   +1.6%        --   
    1230 美国商品贸易收支(亿美元)                5月初值    逆差605.9        -- 
    1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI)       6月初值         51.2       50.9   
                   服务业PMI                                     51.3        --   
    1430 美国达拉斯联储制造业活动指数                6月       负18.3        --  
    2100 韩国消费者信心指数                          6月           99        -- (完)            
    
                      
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 李春喜/郑茵; 审校 张若琪)

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