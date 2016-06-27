主要国家经济指标预测--6月28日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月28日(二) 0600 德国进口物价(较前月) 5月 +0.6% -0.1% (较上年同期) -5.8% -6.6% 0645 法国消费者信心指数 6月 97 98 0800 意大利企业信心指数 6月 101.9 102.1 0800 意大利消费者信心指数 6月 112.5 112.7 1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 6月 -- 正7 1230 美国企业获利 第一季修正值 +0.6% +0.6% 1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第一季终值 +1.0% +0.8% 最终销售 +1.2% +1.0% 消费者支出 -- +1.9% GDP平减指数 +0.6% +0.6% 个人消费支出(PCE)物价指数 +0.3% +0.3% 核心PCE物价指数 +2.1% +2.1% 1300 美国Case-Shiller经季调房价指数(较前月) 4月 +0.6% +0.9% 未经季节调整房价指数(较前月) -- +0.9% 房价指数(较上年同期) +5.4% +5.4% 1400 美国消费者信心指数 6月 93.3 92.6 1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 6月 -- 负1 1430 美国德克萨斯州服务部门前景指数 6月 -- 负7.1 1430 美国达拉斯联储服务业营收指数 6月 -- 5.8 2350 日本零售销售(较上年同期) 5月 -1.6% -0.8% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 6月27日(一) 0800 欧元区M3货供额(年增率) 5月 +4.9% +4.8% 针对家庭的放款 +1.6% -- 1230 美国商品贸易收支(亿美元) 5月初值 逆差605.9 -- 1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 6月初值 51.2 50.9 服务业PMI 51.3 -- 1430 美国达拉斯联储制造业活动指数 6月 负18.3 -- 2100 韩国消费者信心指数 6月 99 -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 李春喜/郑茵; 审校 张若琪)