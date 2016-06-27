《路透基点特写》崇光百货寻求80亿港元再融资贷款

与新世界发展本月稍早完成的45亿港元双档贷款相比，崇光百货贷款的定价相对紧俏。新世界发展这笔贷款中三年和五年期部分的最高综合收益分别为107和120个基点。由于今年稍早已完成其他两笔贷款，因此新世界发展不得不支付这样的价格。这两笔贷款分别为3月初的36亿港元五年期俱乐部贷款，以及3月稍晚的10亿港元五年期分期偿还贷款。

“银行不太热衷于借钱给二流或中型企业，”香港一位密切关注这笔贷款的联贷银行家表示，“他们青睐一流企业，即便定价非常低，这种趋势将会持续下去。”

这笔贷款提供给零售银行一个少有的参与一项有担保贷款的机会。崇光百货的贷款以该公司位于铜锣湾的建筑作为抵押。铜锣湾是香港最繁忙的旅游和购物区。这笔贷款的借款人为Future Development Ltd，担保人为利福国际和崇光(香港)百货有限公司。

虽然其他房地产开发商今年曾尝试在香港贷款，但多数以俱乐部贷款的形式完成了贷款。香港房地产开发商会德丰有限公司上月自行安排了一笔58亿港元的五年期建设贷款 。这笔贷款以俱乐部贷款的形式完成。