《汇市简讯》欧洲盘初：英国退欧相关不确定性压制风险偏好

金属期市：期铜在升至五周高位后回落，因美元上涨
路透伦敦1月16日 - 期铜周一下跌，因美元走强促使部分投资者锁定获利，中美两国上周发布的乐观数据，刺激期铜在隔夜交易时段升至五周高位。
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* 英镑/美元跌2.16%，英镑/日圆跌2.18%，美元/日圆跌0.5%，欧元/美元跌0.66%
* 欧元/日圆跌1.19%，澳元/美元跌0.64%，美元/人民币在岸市场汇率涨0.20%，美元/人民币离岸市场汇率涨0.32%
* 日经指数涨2.22%，中国沪综指涨1.05%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.47%，西德克萨斯中质油(WTI)跌0.23%，美国指标公债收益率报1.5037%
* 西班牙没有党派赢得多数席位，悬峙议会加剧欧洲政局不确定性
* 日本首相安倍晋三称已指示财务大臣麻生在汇市采取必要的措施
* IFR欧洲开盘：r.reuters.com/dec27t (完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 王洋)
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