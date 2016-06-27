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亚洲 | 2016年 6月 27日 星期一 14:03 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：英国退欧相关不确定性压制风险偏好

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* 英镑/美元跌2.16%，英镑/日圆跌2.18%，美元/日圆跌0.5%，欧元/美元跌0.66%

* 欧元/日圆跌1.19%，澳元/美元跌0.64%，美元/人民币在岸市场汇率涨0.20%，美元/人民币离岸市场汇率涨0.32%

* 日经指数涨2.22%，中国沪综指涨1.05%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.47%，西德克萨斯中质油(WTI)跌0.23%，美国指标公债收益率报1.5037%

* 西班牙没有党派赢得多数席位，悬峙议会加剧欧洲政局不确定性

* 日本首相安倍晋三称已指示财务大臣麻生在汇市采取必要的措施

* IFR欧洲开盘：r.reuters.com/dec27t (完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 王洋)

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