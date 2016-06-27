香港已公布经济指标--2016/6/27

金属期市：期铜在升至五周高位后回落，因美元上涨
路透伦敦1月16日 - 期铜周一下跌，因美元走强促使部分投资者锁定获利，中美两国上周发布的乐观数据，刺激期铜在隔夜交易时段升至五周高位。
路透香港6月27日 - 时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年4月 零售销售值 -7.5 -9.8 -2.1 2016年4月 零售销售量 -7.6 -8.8 +2.5 2016年5月* 综合消费物价指数(CPI) +2.6 +2.7 +3.0 2016年5月* 甲类消费物价指数(CPI +2.7 +3.0 +4.2 A) 2016年第一 本地生产总值(GDP) +0.8 +1.9 +2.4 季 16年3月-5月% 16年2月-4月% 15年3月-5月% 失业率 3.4 3.4 3.2 （以下以10亿港元为单 当月 前月 上年同期 位） 2016年4月 贸易赤字／盈余 -31.03 -47.03 -39.2 注 *为已经更新 ： ^经修订数据。（ 完） （路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters .com） **如欲提取相关资料，请点击下列代码** 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本 欧洲 台湾 中国 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (记者 赵红梅; 审校 曾祥进)
路透伦敦1月16日 - 期铜周一下跌，因美元走强促使部分投资者锁定获利，中美两国上周发布的乐观数据，刺激期铜在隔夜交易时段升至五周高位。
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