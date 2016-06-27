台湾股市：量缩微收跌续探一个月新低，短线料暂在年线附近寻求支撑

路透台北6月27日 - 台湾股市周一量缩微收跌续探一个月新低。分析师表示，英国公投退欧决议持续发酵，台股已录得连续第三日跌势，且今日全球晶圆代工龙头--台积电 等多档个股除权息，令大盘蒸发约70点。惟市场看好台积电填息行情，并期待大盘急跌后有望出现技术性反弹，短线暂看在年线、半年线附近寻求支撑。

台湾加权股价指数 收跌0.21%至8,458.87点，前低为5月26日的8,394.12点；今日成交初值 为630.74亿台币，上交易日修正后为1,238.22亿。

〞有机会筑出小底部，再做一个反弹。〞国泰证期顾问处协理简伯仪说。

他指出，由于市场预期台股急跌后有望反弹，惜售心态下带动今日台股出现价跌量缩整理，短线料在年线8,401点、半年线8,370点附近先寻求初步支撑，若能带量突破颈线8,500点则对大盘后市更为有利。

对于重量级个股台积电除息效应，他也称，今日台积电每股除息6台币，收盘则上涨2.5台币，填息表现尚佳，令台股表现相对有撑。

安联台湾大坝基金经理人萧惠中也表示，英国确定将脱离欧盟，政经情势混沌期拉长，料市场也将会继续震荡；亚洲虽然难逃脱英国脱欧结果的影响，出现大跌，但相较之下，台股跌幅相对较其他多数亚股为轻，显然具高股息利基的台股，仍相对抗跌。