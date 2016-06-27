中国债市：云煤化工被债权人申请重整，旗下四只债券存兑付风险

路透上海6月27日 - 中国云南煤化工集团周一公告称，债权人云南圣乙投资以公司不能清偿到期债务且并明显缺乏清偿能力为由，向昆明中院提出对公司进行重整的申请；如被受理，公司将进入重整司法程序，“15云煤化MTN001”等四只债券将提前到期并停止计息，并存在无法全额兑付的风险。

这四只债券包括：12云煤化MTN1 和15云煤化MTN001 ，发行量分别为18亿元和12亿元人民币；14云煤化PPN003及14云煤化PPN004 ，发行量分别为15亿元和10亿元。

公告并称，其下属子公司曲靖大为焦化制供气、云南云维集团、云维股份 、云南大为制焦均于6月24日收到昆明市中级法院通知书，云南省第二安装工程公司、云南圣乙投资以其不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部负债为由，向曲靖市中级法院、曲靖市沾益区法院提出重整的申请。

另据中国货币网本月公告，截至6月12日，经财务部门统计，云南煤化工下属子公司云维股份控股的子公司累计贷款、银行承兑汇票及国内信用证等债务18.7亿元已逾期。

云南煤化工2015年曾有13亿元债务违约，因煤炭、煤化工行业景气度下降，其主营业务盈利能力下降，持续出现经营亏损；同时，融资规模持续增长，现金流压力较大，资金链紧张，出现未能清偿到期债务的逾期情况。