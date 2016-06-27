《汇市简讯》中长期投资大户支撑欧元/美元

0641GMT * 中长期投资大户显示逢低买入欧元/美元的强烈意愿，尤其在1.100 0附近。 * 欧元/美元长期缺乏方向指引，似乎目前实施谨慎的操作策略(1.05 /1.15) * 英国公投后技术面偏空，对整个欧盟的担忧将使得投机客逢高抛售 * 欧元空头规模不大，若收在200日移动均线下方将承压 * 1.0900和1.0850的障碍位存在强劲支撑，然后是3月10日低点1.082 1 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽 审校 张涛)