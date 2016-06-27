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市场报道 | 2016年 6月 27日 星期一 14:59 BJT

《汇市简讯》中长期投资大户支撑欧元/美元

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    * 中长期投资大户显示逢低买入欧元/美元的强烈意愿，尤其在1.100
0附近。    
    * 欧元/美元长期缺乏方向指引，似乎目前实施谨慎的操作策略(1.05
/1.15)
    * 英国公投后技术面偏空，对整个欧盟的担忧将使得投机客逢高抛售
    * 欧元空头规模不大，若收在200日移动均线下方将承压
    * 1.0900和1.0850的障碍位存在强劲支撑，然后是3月10日低点1.082
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    (完)
          
      
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 (编译 李爽  审校 张涛)

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