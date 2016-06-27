日本债市：公债收益率曲线受英国脱欧影响趋平，长债收益率触纪录低点

金属期市：期铜在升至五周高位后回落，因美元上涨
路透伦敦1月16日 - 期铜周一下跌，因美元走强促使部分投资者锁定获利，中美两国上周发布的乐观数据，刺激期铜在隔夜交易时段升至五周高位。
另外一方面，短中期公债持平至下跌，10年期公债收益率 持平于负0.200%。
“这看起来不像短期避险操作，更多是因为中长期成长将会不振，”巴克莱首席固定收益策略师Akito Fukunaga表示。
全球经济低成长、以及收益率因欧洲及日本的负利率而处于偏低水准等种种预期，正在推动全球债券收益率下滑。
全球化在过去数十年推动全球经济成长，投资人称长期而言英国退欧等分离主义行动可能会妨碍成长。
美国10年期公债收益率 低见1.480%，市场价格排除了美联储未来数月升息的可能性。
日本方面，许多市场人士预期日本央行将在7月底的下次政策会议放宽政策，以缓解近期日圆大涨带来的苦难；英国退欧之后日圆涨势更为凶猛。
日圆兑美元 周五触及两年半高点99，最新报101.93，今年至今已上涨15%。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 -0.285% +0.5 -0.290%
五年期公债 -0.290% +0.0 -0.290%
10年期公债 -0.200% +0.0 -0.200%
20年期公债 0.085% -2.5 0.110%
30年期公债 0.110% -2.0 0.130%
10年期公债期货 <0#JGB:> 152.61 -0.07 152.68
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 郑茵/张明钧; 审校 李爽/高琦)
路透伦敦1月16日 - 期铜周一下跌，因美元走强促使部分投资者锁定获利，中美两国上周发布的乐观数据，刺激期铜在隔夜交易时段升至五周高位。
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