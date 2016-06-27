日本债市：公债收益率曲线受英国脱欧影响趋平，长债收益率触纪录低点

另外一方面，短中期公债持平至下跌，10年期公债收益率 持平于负0.200%。

“这看起来不像短期避险操作，更多是因为中长期成长将会不振，”巴克莱首席固定收益策略师Akito Fukunaga表示。

全球经济低成长、以及收益率因欧洲及日本的负利率而处于偏低水准等种种预期，正在推动全球债券收益率下滑。