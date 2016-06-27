国际油市：油价走稳，但仍面临成品油过剩局面

周一油价企稳，分析师称，英国退出欧盟对实货原油交易影响很小。

“如果我们假定英国退欧致使其GDP下降2%，该水准为我们分析师预估的高端，那么英国石油日需求可能会减少1%或16,000桶，相当于全球需求的0.016%。这样看来影响程度非常小，”高盛称。

市场更担心的是精炼油品供应不断增加，尤其是亚洲。

“短期来看，我们最担心的仍是油品供应过剩、中国需求、宏观经济前景和产出可能恢复，”摩根士丹利在给客户的报告中称。

中国炼厂已经向本已过剩的亚洲市场出售创纪录规模的汽油和柴油燃料，侵蚀了炼厂利润率并增加了库存。

因此分析师称，炼厂可能减产并限制原油订单，这有可能打压油价。

尽管如此，摩根士丹利补充称，“中期来看油市仍将趋于恢复平衡，除非经济衰退。”这意味着，随着过剩供应逐步缓解，油价或将保持稳定或上涨。(完)

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