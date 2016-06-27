全球金市：黄金延续涨势，因英国退欧激发避险买盘

金属期市：期铜在升至五周高位后回落，因美元上涨
路透伦敦1月16日 - 期铜周一下跌，因美元走强促使部分投资者锁定获利，中美两国上周发布的乐观数据，刺激期铜在隔夜交易时段升至五周高位。
现货金 最高上升1.5%至每盎司1,335.30美元，0645 GMT时报1,326.61美元，上涨0.9%。金价上周五一度大涨8%，触及2014年3月以来最高1,358.20美元。
美国8月期金 涨0.7%至每盎司1,331.10美元。
“在未来一两周，我们认为金价或将升向1,400美元，”澳新银行大宗商品策略师Daniel Hynes表示，其并称弱势美元以及美联储鸽派立场也将支撑金价。
汇丰银行表示，英国公投引发的避险买盘可能推动金价达到每盎司1,400美元，并且如果公投造成欧盟更广泛担忧，金价甚至可能在长期内进一步上行。
高盛也上调了对金价的预估，称英国退欧对美国利率路径产生更持久影响。
全球最大黄金上市交易基金--SPDR Gold Trust周五的持金量增加2%至934.31吨，为2013年7月以来最高。
现货银 上涨0.5%至每盎司17.78美元，上周五触及2015年1月以来最高点。
铂金 涨0.6%至986.15美元，钯金 涨0.7%至550.65美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/王兴亚；审校 蔡美珍)
路透伦敦1月16日 - 期铜周一下跌，因美元走强促使部分投资者锁定获利，中美两国上周发布的乐观数据，刺激期铜在隔夜交易时段升至五周高位。
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