全球金市：黄金延续涨势，因英国退欧激发避险买盘

现货金 最高上升1.5%至每盎司1,335.30美元，0645 GMT时报1,326.61美元，上涨0.9%。金价上周五一度大涨8%，触及2014年3月以来最高1,358.20美元。

美国8月期金 涨0.7%至每盎司1,331.10美元。

“在未来一两周，我们认为金价或将升向1,400美元，”澳新银行大宗商品策略师Daniel Hynes表示，其并称弱势美元以及美联储鸽派立场也将支撑金价。

汇丰银行表示，英国公投引发的避险买盘可能推动金价达到每盎司1,400美元，并且如果公投造成欧盟更广泛担忧，金价甚至可能在长期内进一步上行。

高盛也上调了对金价的预估，称英国退欧对美国利率路径产生更持久影响。

全球最大黄金上市交易基金--SPDR Gold Trust周五的持金量增加2%至934.31吨，为2013年7月以来最高。

现货银 上涨0.5%至每盎司17.78美元，上周五触及2015年1月以来最高点。

铂金 涨0.6%至986.15美元，钯金 涨0.7%至550.65美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金