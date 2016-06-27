欧洲汇市：英镑在英国财长奥斯本讲话后略微企稳

“明显的风险必然是进一步下行，”纽约银行驻伦敦汇市策略师Neil Mellor称。

加皇资本市场分析师指出，从以往跌势纪录分析，到今年第三季末英镑料跌向1.20-1.25美元。

“截至目前英镑(兑欧元和美元)7%的跌幅，和过去的暴跌情况相比，还是非常小的，”他们在周末一份报告中表示。