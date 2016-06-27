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市场报道 | 2016年 6月 27日 星期一 15:34 BJT

欧洲汇市：英镑在英国财长奥斯本讲话后略微企稳

“明显的风险必然是进一步下行，”纽约银行驻伦敦汇市策略师Neil Mellor称。

“我们都知道，不确定性就等同于货币走软，而且现在丝毫没有那种(英镑)具备价值题材、应该重新投入的感觉。现在要预测底部还太早。”

加皇资本市场分析师指出，从以往跌势纪录分析，到今年第三季末英镑料跌向1.20-1.25美元。

“截至目前英镑(兑欧元和美元)7%的跌幅，和过去的暴跌情况相比，还是非常小的，”他们在周末一份报告中表示。

“在过去40年的八次价格大滑坡经历中，英镑平均贬值18%。”(完)

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全部现汇报价 (编译 张涛/刘秀红；审校 蔡美珍)

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