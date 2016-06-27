欧洲汇市：英镑在英国财长奥斯本讲话后略微企稳

欧元债市：DBRS降评消息推升意大利公债收益率，英国退欧疑虑支撑德债
路透伦敦1月16日 - 意大利公债收益率(殖利率)周一小幅上扬，此前信评机构DBRS调降意大利主权信用评等，这可能导致意大利银行业融资成本上升。
“明显的风险必然是进一步下行，”纽约银行驻伦敦汇市策略师Neil Mellor称。
“我们都知道，不确定性就等同于货币走软，而且现在丝毫没有那种(英镑)具备价值题材、应该重新投入的感觉。现在要预测底部还太早。”
加皇资本市场分析师指出，从以往跌势纪录分析，到今年第三季末英镑料跌向1.20-1.25美元。
“截至目前英镑(兑欧元和美元)7%的跌幅，和过去的暴跌情况相比，还是非常小的，”他们在周末一份报告中表示。
“在过去40年的八次价格大滑坡经历中，英镑平均贬值18%。”(完)
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全部现汇报价 (编译 张涛/刘秀红；审校 蔡美珍)
路透伦敦1月16日 - 意大利公债收益率(殖利率)周一小幅上扬，此前信评机构DBRS调降意大利主权信用评等，这可能导致意大利银行业融资成本上升。
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。
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