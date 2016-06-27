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亚洲 | 2016年 6月 27日 星期一 15:54 BJT

《全球汇市》英镑和欧元走势挣扎，英国脱欧余震未消

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1053  1.1115  -0.56  +1.78  1.0860
    美元/日圆            101.92  102.19  -0.26 -15.28  120.30
    欧元/日圆         112.67  113.52  -0.75 -13.64  130.47
    美元/瑞郎            0.9729  0.9731  -0.02  -2.88  1.0018
    英镑/美元            1.3396  1.3678  -2.06  -9.11  1.4738
    美元/加元            1.3020  1.3001  +0.15  -5.92  1.3839
    美元/离岸人民币         6.6636  6.6356  +0.42  +1.46  6.5680
    澳元/美元            0.7429  0.7458  -0.39  +2.12  0.7275
    新西兰元/美元        0.7073  0.7130  -0.80  +3.63  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0753  1.0811  -0.54  -1.22  1.0886
    欧元/英镑         0.8248  0.8126  +1.50 +11.96  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.3923  9.4390  -0.49  +2.42  9.1705
    美元/挪威克朗        8.5098  8.3972  +1.34  -3.73  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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 (编译/审校 刘秀红/高琦/张明钧/蔡美珍/王洋/李爽/王兴亚)

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