《全球汇市》英镑和欧元走势挣扎，英国脱欧余震未消

金属期市：期铜在升至五周高位后回落，因美元上涨
路透伦敦1月16日 - 期铜周一下跌，因美元走强促使部分投资者锁定获利，中美两国上周发布的乐观数据，刺激期铜在隔夜交易时段升至五周高位。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1053 1.1115 -0.56 +1.78 1.0860 美元/日圆 101.92 102.19 -0.26 -15.28 120.30 欧元/日圆 112.67 113.52 -0.75 -13.64 130.47 美元/瑞郎 0.9729 0.9731 -0.02 -2.88 1.0018 英镑/美元 1.3396 1.3678 -2.06 -9.11 1.4738 美元/加元 1.3020 1.3001 +0.15 -5.92 1.3839 美元/离岸人民币 6.6636 6.6356 +0.42 +1.46 6.5680 澳元/美元 0.7429 0.7458 -0.39 +2.12 0.7275 新西兰元/美元 0.7073 0.7130 -0.80 +3.63 0.6825 欧元/瑞郎 1.0753 1.0811 -0.54 -1.22 1.0886 欧元/英镑 0.8248 0.8126 +1.50 +11.96 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.3923 9.4390 -0.49 +2.42 9.1705 美元/挪威克朗 8.5098 8.3972 +1.34 -3.73 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译/审校 刘秀红/高琦/张明钧/蔡美珍/王洋/李爽/王兴亚)
路透伦敦1月16日 - 期铜周一下跌，因美元走强促使部分投资者锁定获利，中美两国上周发布的乐观数据，刺激期铜在隔夜交易时段升至五周高位。
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