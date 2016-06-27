金属期市：伦铜上扬，因美元回落

0712GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨1%至每吨4,743美元，较前一交易日下跌1.7%。

上周四铜价在英国公投结果出炉前触及七周高点每吨4,795美元，因投资者原本押注留欧阵营会胜出。不过，铜价仍比1月中旬触及的逾六年低点每吨4,318美元高出许多。

“更为疲弱的全球贸易和GDP模式以及更高的衰退风险，可能对能源、工业金属和矿业大宗商品造成非常不利的影响。”美银美林在一份研究报告中称。

“更少的贸易以及人员流动的下降自然会导致对石油和铜需求的减弱。”

该行指出，其2017年每磅2.15美元的铜价预期存在下行风险。

上海期货交易所主力期铜合约 涨1.2%，至每吨36,720元人民币。(完)

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