金属期市：伦铜上扬，因美元回落

金属期市：期铜在升至五周高位后回落，因美元上涨
路透伦敦1月16日 - 期铜周一下跌，因美元走强促使部分投资者锁定获利，中美两国上周发布的乐观数据，刺激期铜在隔夜交易时段升至五周高位。
0712GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨1%至每吨4,743美元，较前一交易日下跌1.7%。
上周四铜价在英国公投结果出炉前触及七周高点每吨4,795美元，因投资者原本押注留欧阵营会胜出。不过，铜价仍比1月中旬触及的逾六年低点每吨4,318美元高出许多。
“更为疲弱的全球贸易和GDP模式以及更高的衰退风险，可能对能源、工业金属和矿业大宗商品造成非常不利的影响。”美银美林在一份研究报告中称。
“更少的贸易以及人员流动的下降自然会导致对石油和铜需求的减弱。”
该行指出，其2017年每磅2.15美元的铜价预期存在下行风险。
上海期货交易所主力期铜合约 涨1.2%，至每吨36,720元人民币。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/刘秀红；审校 艾茂林/高琦)
路透伦敦1月16日 - 期铜周一下跌，因美元走强促使部分投资者锁定获利，中美两国上周发布的乐观数据，刺激期铜在隔夜交易时段升至五周高位。
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