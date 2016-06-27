亚洲橡胶：TOCOM期胶从一周半低位反弹，得益于日股上涨

“日股强劲回升，突显了风险意愿的增强，带动一波买盘出现。”Fujitomi Co分析师Toshitaka Tazawa说道。

油价周一亦回稳，市场参与者较好地消化了英国公投退出欧盟的冲击，并认识到公投结果对于全球燃料需求影响不大。

Tazawa说道：“我预期市场焦点本周将会转向中国。”

上海9月期胶 涨310元人民币，收报每吨11,270元。

新加坡7月期胶 尾盘报每公斤132.0美分，涨3.7美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋/孙茉莉; 审校 王兴亚/王洋)