亚洲橡胶：TOCOM期胶从一周半低位反弹，得益于日股上涨

金属期市：期铜在升至五周高位后回落，因美元上涨
路透伦敦1月16日 - 期铜周一下跌，因美元走强促使部分投资者锁定获利，中美两国上周发布的乐观数据，刺激期铜在隔夜交易时段升至五周高位。
“日股强劲回升，突显了风险意愿的增强，带动一波买盘出现。”Fujitomi Co分析师Toshitaka Tazawa说道。
油价周一亦回稳，市场参与者较好地消化了英国公投退出欧盟的冲击，并认识到公投结果对于全球燃料需求影响不大。
Tazawa说道：“我预期市场焦点本周将会转向中国。”
上海9月期胶 涨310元人民币，收报每吨11,270元。
新加坡7月期胶 尾盘报每公斤132.0美分，涨3.7美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋/孙茉莉; 审校 王兴亚/王洋)
路透伦敦1月16日 - 期铜周一下跌，因美元走强促使部分投资者锁定获利，中美两国上周发布的乐观数据，刺激期铜在隔夜交易时段升至五周高位。
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