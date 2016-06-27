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亚洲 | 2016年 6月 27日 星期一 16:14 BJT

台湾数据：5月景气对策信号连二月呈黄蓝灯，景气现回温迹象--国发会

路透台北6月27日 - 台湾国家发展委员会周一称，5月景气对策信号已连续两个月呈现黄蓝灯，综合判断分数较上月增加3分至20分。景气领先与同时指标均呈上升，显示经济出现回温迹象。

展望未来，受惠半导体业供应链订单回升，可望挹注出口动能，惟英国脱欧引发国内外股汇市动荡，对全球成长动能之冲击及对我国出口的波及效应，值得持续密切关注。

内需方面，国发会指出，资本设备进口扩增，反映民间投资意愿仍存，加以暑假消费旅游旺季来临，民间消费可望获得支撑，惟就业市场及实质薪资成长趋缓，恐将抑制民间消费之扩增。

为促使景气尽速回稳，政府将优先提振公共与民间投资，加快落实公共建设预算等扩张性财政政策，并藉由设立〞产业创新转型基金〞、〞国家级投资贸易公司〞等，重振投资动能。(完)

参考相关细节，可点选国发会网站(www.ndc.gov.tw/) (记者 高洁如; 审校 张喜良)

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