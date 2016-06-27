台湾数据：5月景气对策信号连二月呈黄蓝灯，景气现回温迹象--国发会

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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路透台北6月27日 - 台湾国家发展委员会周一称，5月景气对策信号已连续两个月呈现黄蓝灯，综合判断分数较上月增加3分至20分。景气领先与同时指标均呈上升，显示经济出现回温迹象。
展望未来，受惠半导体业供应链订单回升，可望挹注出口动能，惟英国脱欧引发国内外股汇市动荡，对全球成长动能之冲击及对我国出口的波及效应，值得持续密切关注。
内需方面，国发会指出，资本设备进口扩增，反映民间投资意愿仍存，加以暑假消费旅游旺季来临，民间消费可望获得支撑，惟就业市场及实质薪资成长趋缓，恐将抑制民间消费之扩增。
为促使景气尽速回稳，政府将优先提振公共与民间投资，加快落实公共建设预算等扩张性财政政策，并藉由设立〞产业创新转型基金〞、〞国家级投资贸易公司〞等，重振投资动能。(完)
参考相关细节，可点选国发会网站(www.ndc.gov.tw/) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完