《汇市简讯》英国退欧致美元/日圆偏向下行

欧元债市：DBRS降评消息推升意大利公债收益率，英国退欧疑虑支撑德债
路透伦敦1月16日 - 意大利公债收益率(殖利率)周一小幅上扬，此前信评机构DBRS调降意大利主权信用评等，这可能导致意大利银行业融资成本上升。
0805GMT * 美元/日圆从周五所及的99.00的反弹，但未能站上102.94 * 102.94为周五从106.87至99.00跌势的50%回档位 * 现汇报价升至101.47-102.50，因担心当局干预 * 美元/日圆和欧元/日圆走势一致。48/72小时相关性指标为正0.97/ 正0.96 * 日本政府考虑提高刺激计划规模至逾10万亿日圆 * 技术图： tmsnrt.rs/28WETrO (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽 审校 孙茉莉)
路透伦敦1月16日 - 意大利公债收益率(殖利率)周一小幅上扬，此前信评机构DBRS调降意大利主权信用评等，这可能导致意大利银行业融资成本上升。
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。
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