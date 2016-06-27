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市场报道 | 2016年 6月 27日 星期一 16:31 BJT

《汇市简讯》英国退欧致美元/日圆偏向下行

0805GMT
    
    * 美元/日圆从周五所及的99.00的反弹，但未能站上102.94
    * 102.94为周五从106.87至99.00跌势的50%回档位
    * 现汇报价升至101.47-102.50，因担心当局干预
    * 美元/日圆和欧元/日圆走势一致。48/72小时相关性指标为正0.97/
正0.96
    * 日本政府考虑提高刺激计划规模至逾10万亿日圆
    * 技术图： tmsnrt.rs/28WETrO
    (完)
          
      
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 (编译 李爽  审校 孙茉莉)

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