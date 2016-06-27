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债券 | 2016年 6月 27日 星期一 16:40 BJT

欧元债市：西班牙大选后该国公债收益率大跌，英国退欧不确定性犹存

西班牙债市上涨帮助其他二线市场企稳。意大利 和葡萄牙10年期公债收益率 持平至下跌2个基点，远离上周五触及的数月高位。

但在英国公投决定退欧引发的不确定性笼罩下，投资者牢牢抓住避险公债。

德国指标10年期公债收益率 下跌1.3个基点至负0.07%，30年期公债收益率 跌5个基点至0.44%。

英国和美国10年期公债收益率 分别下滑约7-8个基点。(完)

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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 刘秀红/蔡美珍/王兴亚；审校 张明钧/李爽/王颖)

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