台湾汇市：台币微收贬，出口商抛汇及非美货币反弹助收敛跌幅

* 台币兑美元小幅收跌，续探逾三周新低

* 非美货币反弹及出口商季底抛汇收敛跌幅

* 明日台币交易区间暂看32.450-32.550

路透台北6月27日 - 台币兑美元 周一小幅收跌，续创逾三周新低。汇银人士称，早盘英国脱欧激发的避险需求提振国际美元，台币一度向下触及32.600整数关口；惟季底出口商抛汇卖需较盛，且午后非美货币反弹及外资转为小幅汇入，略有收敛台币跌幅。

他们指出，英镑在英国财长奥斯本讲话安抚市场后略企稳，且目前距离英镑波段低位已有段距离，牵动非美货币出现反弹，且时序迈入季底出口商抛汇高峰，也有利于短线台币区间偏升。至于英国脱欧效应是否就此落幕，仍不敢太早下定论。

“我觉得(台币)还会上下跑个几天，但幅度应该不会太大。”一位大型公营银行交易员说。

另一大型汇银交易员则表示，因应出口商6月底的半年报美元部位调节卖需，季底前暂且消化强劲的出口商抛汇卖压，若外资汇出力道缓和、非美货币走稳，月底前不排除台币有机会升破32.500并向32.400-32.420间靠拢。

此外，台湾央行周四将召开第二季底理监事会议。路透周一对16名分析师的调查结果显示，有13位预估台湾央行第二季理监事会议将降息半码(0.125个百分点)。这将是连续第四次降息，降息后台湾的重贴现率将为1.375%。

台湾股市 周一收跌0.21%。证券交易所今日资料显示，外资及陆资在台股卖超15.20亿台币，连两个交易日卖超共计145.43亿台币。

今日台币兑美元实质价位在32.501-32.600间波动，上日区间为32.200-32.505。交易员预估，明日台币区间在32.450-32.550。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日微幅缩小；目前一个月美元/台币远汇 报32.386/32.451，上日收在32.350。

多数新兴亚洲货币周一延续跌势，因市场臆测本地区央行最终可能采取降息，以抵消英国决定退出欧盟而可能给该地区出口带来的损失 ；其中韩元 收跌0.2%报1,182.3，上日则在1,179.9。

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16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

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报价 台北外汇经纪公 32.533 32.502 32.501-32.600 32.550 9.02 11.97 司 元太外汇经纪公 32.530 32.500 32.503-32.598 32.521 3.33 4.00 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF)

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Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜；; 审校 张喜良)