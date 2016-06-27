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市场报道 | 2016年 6月 27日 星期一 16:39 BJT

全球贵金属：6月24日SPDR黄金持仓增加2.01%，iShares白银持仓持平

路透6月27日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五黄金持
仓较周四增加2.01%；同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓持平
。
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)    日期    持仓量(盎司)     日期        变动    增减
    SPDR      30,039,090.4  6月24日    29,447,048.0   6月23日  592,042.4   2.01%
    iShares  332,214,205.2  6月24日   332,214,205.2   6月23日        0.0   0.00%
    (完)
        
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 (编译 刘秀红；审校 高琦)

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