全球贵金属：6月24日SPDR黄金持仓增加2.01%，iShares白银持仓持平

欧元债市：DBRS降评消息推升意大利公债收益率，英国退欧疑虑支撑德债
路透伦敦1月16日 - 意大利公债收益率(殖利率)周一小幅上扬，此前信评机构DBRS调降意大利主权信用评等，这可能导致意大利银行业融资成本上升。
路透6月27日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五黄金持 仓较周四增加2.01%；同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓持平 。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 30,039,090.4 6月24日 29,447,048.0 6月23日 592,042.4 2.01% iShares 332,214,205.2 6月24日 332,214,205.2 6月23日 0.0 0.00% (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 (编译 刘秀红；审校 高琦)
路透伦敦1月16日 - 意大利公债收益率(殖利率)周一小幅上扬，此前信评机构DBRS调降意大利主权信用评等，这可能导致意大利银行业融资成本上升。
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。
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