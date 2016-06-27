意大利金融：银行股受英国公投重创，政府考虑各种支持银行业选项

欧元债市：DBRS降评消息推升意大利公债收益率，英国退欧疑虑支撑德债
路透伦敦1月16日 - 意大利公债收益率(殖利率)周一小幅上扬，此前信评机构DBRS调降意大利主权信用评等，这可能导致意大利银行业融资成本上升。
路透罗马6月27日 - 意大利经济部发言人周一表示，意大利政府在考虑帮助国内银行业者的各种政策选项，防止银行股股价进一步下跌，但尚未作出决定。
英国公投结果出炉之后，意大利银行股股价暴跌，其中裕信银行(UniCredit) 以及Intesa Sanpaolo 跌幅都超过20%。银行股周一大多开盘走高，走势震荡，但之后转跌。
“我们在考虑各种形式可能的支持举措，但尚未作出决定，”上述发言人称。
周一有报纸报导称，政府计划入股身处困境的银行，通过新发约400亿欧元的公债来融资。这位发言人拒绝就该报导置评。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透伦敦1月16日 - 意大利公债收益率(殖利率)周一小幅上扬，此前信评机构DBRS调降意大利主权信用评等，这可能导致意大利银行业融资成本上升。
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