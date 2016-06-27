意大利金融：银行股受英国公投重创，政府考虑各种支持银行业选项

路透罗马6月27日 - 意大利经济部发言人周一表示，意大利政府在考虑帮助国内银行业者的各种政策选项，防止银行股股价进一步下跌，但尚未作出决定。

英国公投结果出炉之后，意大利银行股股价暴跌，其中裕信银行(UniCredit) 以及Intesa Sanpaolo 跌幅都超过20%。银行股周一大多开盘走高，走势震荡，但之后转跌。

“我们在考虑各种形式可能的支持举措，但尚未作出决定，”上述发言人称。