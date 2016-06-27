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市场报道 | 2016年 6月 27日 星期一 17:39 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑升向0.8315，不确定性令英镑承压

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    * 欧元/英镑升向0.8315，巨大的不确定性令英镑承压
    * 上周英国公投决定退欧后，欧元兑英镑周五触及26个月高位0.8315
    * 英国退欧剪不断理还乱，应会让英镑在数日甚至数周内维持守势
    * 欧元/英镑多头目标包括0.85、0.90、0.95和1.00(0.9805为纪录高
位)
    * 英国工党议员纷纷辞去影子内阁职务，令这个反对党的领导人承压
    (完)
          
      
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 (编译 李爽  审校 张明钧)

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