《汇市简讯》欧元/英镑升向0.8315，不确定性令英镑承压

0908GMT * 欧元/英镑升向0.8315，巨大的不确定性令英镑承压 * 上周英国公投决定退欧后，欧元兑英镑周五触及26个月高位0.8315 * 英国退欧剪不断理还乱，应会让英镑在数日甚至数周内维持守势 * 欧元/英镑多头目标包括0.85、0.90、0.95和1.00(0.9805为纪录高 位) * 英国工党议员纷纷辞去影子内阁职务，令这个反对党的领导人承压 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽 审校 张明钧)