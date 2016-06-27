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亚洲 | 2016年 6月 27日 星期一 17:44 BJT

路透基点：雅居乐签署67亿港元贷款，较目标规模扩大一倍--TRLPC

路透香港6月27日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，雅居乐地
产控股有限公司已经签署67.07亿港元(8.6亿美元)的三年期贷款，较目标
规模33.15亿港元增加逾一倍。
    
    恒生银行、汇丰、渣打担任牵头行兼簿记行，恒生银行并担任额度代
理行及担保品控管行。该笔贷款在5月底签署。
    
    东亚银行和兴业银行作为牵头行参贷，法国巴黎银行、中信银行(国
际)及广发银行澳门分行也参与本案，担任安排行。
    
    贷款利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码410个基点，平均年限1.
945年，自签约日后第21个月起分四次不等额偿还，第21个月时偿还本金1
0%，另外三次将自第24个月起每半年偿还一次，每次偿还本金的30%。
    
    资金将用于再融资及运营资本。
    
    雅居乐前次在2014年6月进入贷款市场，当时筹措56.65亿港元三年期
贷款。当时恒生银行也担任额度代理行及担保品控管行，另与法国巴黎银
行、中国建设银行、汇丰及渣打一起担任这笔俱乐部贷款的牵头行。该笔
贷款利率为较Hibor加码420个基点。(完)
      

 (编译 王兴亚；审校 孙茉莉)

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