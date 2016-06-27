路透基点：金鹰商贸贷款违反财务条款已获银行豁免--TRLPC

路透香港6月27日 - 中国百货公司运营商金鹰商贸集团有限公司去年获得7.605亿美元贷款，当年11月违反了该笔贷款的若干财务条款。贷款银行已同意给予豁免。

金鹰商贸于6月24日通过递交给香港交易所的一份申报材料宣布该消息。消息人士之前称，该公司提出给予35个基点的同意费。

金鹰商贸集团在11月初宣布以1亿元人民币收购开发商南京侨鸿国际集团全部股权，触发条款违约。据会计，这笔并购将使得金鹰商贸集团债务上升至24亿元人民币，包括开发和完成收购自南京侨鸿国际集团的项目所需的融资成本。

借款方为金鹰商贸子公司金鹰国际贸易。贷款包括6.255亿美元和10. 52亿港元(1.35亿美元)两部分。金鹰商贸为此次贷款提供担保。贷款最高 综合收益为280个基点，利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)或香港银行 同业拆息(Hibor)加码230个基点。(完) (编译 刘秀红；审校 张涛)