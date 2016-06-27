中国新债：上海定向发550亿元一般及专项地方债，利率较下限上浮约11%

路透上海6月27日 - 中国上海市财政局周一公告，当日采用定向承销方式发行了总额550亿元人民币的一般和专项地方债，其中一般债196亿元，专项债354亿元。除三年期利率较下限上浮幅度为10%外，其他三个期限均为11%。

上海市本次定向发行的一般及专项地方债均为置换债券，相同期限利率相同，三至10年利率依次为2.86%、3.05%、3.24%和3.25%。

此前其他省市定向发行的地方债，利率较下限上浮幅度以15%左右居多。

以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类 规模（亿元） 期限（年 利率（%） 基准利率（% 上浮基点（bp 上浮幅度（%

别 ） ） ） ） 一般债 39.2 3年 2.86 2.59 +27 10

券 一般债 39.2 5年 3.05 2.75 +30 11

券 一般债 58.8 7年 3.24 2.92 +32 11

券 一般债 58.8 10年 3.25 2.93 +32 11

券 合计 196 专项债 70.8 3年 2.86 2.59 +27 10

券 专项债 106.2 5年 3.05 2.75 +30 11

券 专项债 70.8 7年 3.24 2.92 +32 11

券 专项债 106.2 10年 3.25 2.93 +32 11

券 合计 354

路透统计数据显示，中国2015年地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中定向发行7,921.7795亿元，占比约两成，公开招标占比近八成。

定价方面，2015年各省市定向地方债利率较下限上浮幅度在15%附近居多。陕西省去年11月发行的定向债利率则较下限上浮20%，为当年定向债上浮幅度最高；上浮点数绝对值上，则以去年7月2日大连市定向发行的10年一般和专项债的69个bp为最大。

中国财政部曾发布通知，明确今年各地地方债每季度发行不超过规模上限30%，同时要求地方财政着手改善地方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。

定向承销发行操作规程规定，该种方式下，发行利率区间下限不得低于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值，上限不得高于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值上浮30%。(完)

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here (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)