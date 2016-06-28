CNH动态：离岸汇价企稳但退欧阴云难散，美元流动性紧短期掉期仍贴水

路透香港6月28日 - 英国退欧事件阴云难散，人民币中间价周二续创五年半新低，连续三天重挫870点，带动离岸人民币汇价弱势，但昨日创五个月新低后汇价今日有所企稳反弹。交易员称，目前仍要视英镑及市场氛围，6.700元是个关键心理关口。

离岸掉期市场方面，市场交投活跃，超短期限掉期成交价格近两日明显回落，隔夜掉期点昨日收盘在-13.63，今日为-6.13，交易人士表示，主要是月末美元流动性较紧所致。

“离岸人民币走势跟美元指数贴得比较紧，这两天还要看英镑走势，如果英镑继续往下走，人民币还是会跟着贬一点，”香港一位中资银行外汇交易员称。

他表示，市场预期美联储加息概率已大幅降低，美元后期震荡或者走贬要视市场氛围；目前离岸人民币即期仍较弱，难判断后期走势，料6.70元是重要心理门槛。

此外，他认为，近两日美元流动性收紧是导致短期限掉期贴水的原因，而临近半年季结节点，银行在计算人民币存款准备金的缴存情况，导致离岸人民币资金特别宽松，而美元紧张。

亦有交易人士指出，短期掉期贴水因美元流动性紧张，还可能是因跨季度末，机构都不会通过拆借市场平流动性而是会通过掉期市场来操作所致。

本地时间18:08，离岸人民币即期 即期报6.6779元，小涨0.06%，盘中午时一度贬值6.6870后有所反弹，上日收报6.6819元；人民币兑美元 即期报6.6457元，两地价差322点。今日人民币兑美元中间价 三连跌报6.6528元。

离岸一周美元/CNH掉期点子 晚盘报-16.63/-7.63，上日在-14水平，隔夜美元/CNH掉期点子 报-6.13/0.88。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，人民币/美元一年期品种 最新报6.8133元，较昨日收盘小涨0.13%。