中国央行报告：债券市场违约事件有所增加，信用风险基本可控

路透北京6月27日 - 中国央行周一发布2016年中国金融稳定报告，在其“债券市场违约事件有所增加，信用风险基本可控”的专栏中提到，总体来看，当前债券市场信用风险基本可控。促进债券市场健康发展，下一步关键是按照市场化、法治化原则，加快完善信用风险处置机制。

以下为中国央行该专栏全文：

2015年我国债券市场继续快速发展，公司信用类债券发行7万亿元，同比增长35.8%，对稳增长、调结构、拓宽融资渠道，降低成本和有效传导货币政策发挥了重要作用。但在经济下行压力的背景下，部分债券发行人经营出现困难，债券市场信用风险逐步显现。

当前，债券市场信用风险状况主要有以下两个特点：一是债券违约事件有所增加。根据公开披露的数据，2015年公司债、企业债和债务融资工具共有18起违约事件，较上年有所增加。其中，公司债12起，涉及债券本金35.3亿元；企业债2起，涉及债券本金23亿元；债务融资工具4起，涉及债券本金60亿元。二是违约企业主要集中在产能过剩行业。2015年，发生违约的企业主要处于光伏、造船、风电、煤炭、有色金属等产能过剩的行业，约80%为民营企业，国有企业违约事件也开始显现。

对于当前公司信用债券市场信用风险要客观看待。在经济下行周期，债券市场违约事件增多是国际市场普遍存在的现象。标准普尔数据显示，美国信用债券市场在2007-2011年违约率从0.49%上升到5.71%。我国债券市场过去几年的快速发展正处于经济上行周期，较少发生违约，随着宏观经济增长趋缓，部分发行人经营出现一些困难，违约概率上升是企业信用风险释放的自然反映。

总体来看，当前债券市场信用风险基本可控。一是近年违约主要发生在一些产能过剩行业中，而在存量债券中，钢铁、煤炭、有色、玻璃等行业债券占比较小。二是公司信用类债券主要是由机构投资者持有，该类机构有承担风险的预期、机制和能力，在风险处置过程中维护自身权益的能力也较强，风险不易传染。

三是债券可以在二级市场交易，在发生风险事件时，投资者可以通过二级市场逐步释放风险。四是债券市场已经具有较为成熟的市场化风险防范和化解机制。以非金融企业债务融资工具为例，已经建立了持有人会议机制、信息披露制度以及信用风险预警和应急处置机制，对发行人和主承销商进行督导和风险提示，督促其及时披露有关信息，以保护投资者利益。

下一步，促进债券市场健康发展，关键是按照市场化、法治化原则，加快完善信用风险处置机制。一是要提高破产执法效率，做好持有人会议、受托管理人制度与司法程序的制度衔接，降低违约处置成本。二是在坚持投资人按照市场原则承担损失的同时，督促信用增进机构依合约履行代偿责任，支持投资人维护自身合法权益，防止债务人及其股东恶性逃废债务。