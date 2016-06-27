东南亚股市：多数逆转收高，投资人消化英国退欧震撼

金属期市：期铜在升至五周高位后回落，因美元上涨
路透伦敦1月16日 - 期铜周一下跌，因美元走强促使部分投资者锁定获利，中美两国上周发布的乐观数据，刺激期铜在隔夜交易时段升至五周高位。
涨跌 当日 今年以来 2015年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 351.73 0.11 +0.03 +5.68 332.82 新加坡 2729.85 -5.54 -0.20 -5.30 2882.73 马来西亚 1629.52 -4.53 -0.28 -3.72 1692.51 泰国 1424.31 11.12 +0.79 +10.58 1288.02 印尼 4836.05 1.48 +0.03 +5.29 4593.01 菲律宾 7715.90 86.18 +1.13 +10.99 6952.08 越南 621.27 0.50 +0.08 +7.29 579.03 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 蔡美珍/孙茉莉; 审校 张明钧/李爽)
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