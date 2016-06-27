版本:
中国
亚洲 | 2016年 6月 27日 星期一 18:23 BJT

东南亚股市：多数逆转收高，投资人消化英国退欧震撼

涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   351.73     0.11   +0.03   +5.68   332.82
    新加坡                     2729.85    -5.54   -0.20   -5.30  2882.73
    马来西亚                  1629.52    -4.53   -0.28   -3.72  1692.51
    泰国                      1424.31    11.12   +0.79  +10.58  1288.02
    印尼                      4836.05     1.48   +0.03   +5.29  4593.01
    菲律宾                     7715.90    86.18   +1.13  +10.99  6952.08
    越南                        621.27     0.50   +0.08   +7.29   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导            东南亚股市报导              
    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 蔡美珍/孙茉莉; 审校 张明钧/李爽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐