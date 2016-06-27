中国央行报告：中国银行、工商银行完成第一轮可处置性评估

路透香港6月27日 - 中国央行周一发布2016年中国金融稳定报告称，中国银行 、中国工商银行 均完成第一轮可处置性评估，这是为落实FSB（金融稳定理事会）对全球系统重要性金融机构（G-SIFIs）的相关要求，评估涵盖“处置资金来源”、“跨境处置”等九个方面。

以下为中国央行该专栏节选：

为落实FSB对全球系统重要性金融机构（G-SIFIs）的相关要求，推动我国G-SIFI有效处置机制建设，2015年8月，银监会、人民银行和财政部以及香港和澳门金融监管局五家CMG成员单位联合组成评估组对工商银行、中国银行开展了可处置性评估。评估涵盖了“银行组织架构及经营情况”、“内部关联性”、“处置资金来源”、“跨境处置”等九个方面。

总体而言，评估尚未发现对可处置性产生显着影响的障碍因素，两家银行的处置计划能够维持原有银行的关键功能持续运转，有利于在危机下实现有效处置，减轻对于国内外金融市场和经济体系的冲击。

但评估认为尚需在以下方面进一步改进：一是还需继续探讨集团处置的详细触发机制，并对触发条件、危机情形等加强分析与评估。二是需进一步细化对母公司的总损失吸收能力评估、具有可操作性的自救措施、救助资金下传机制等工作。三是银行管理信息系统为处置机构决策提供数据汇总和集团风险报告的能力有待进一步加强。四是针对FMI资格权利的转移和服务持续性如何操作，尚需进一步作出安排。五是实际处置中母国和东道国监管当局的合作意愿和合作效果有待检验。