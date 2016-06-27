马来西亚期市：榈油期货逆转涨势微幅收低，因出口不佳且马币不稳

路透吉隆坡6月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘稍稍下跌，逆转早盘时段的涨势，交易员在出口表现恶化及马币走势震荡的形势下决定卖出。

近几天马币因英国退欧担忧而大幅下挫，今日兑美元又下跌0.2%至4.1000。

一位吉隆坡的交易员表示，马币走势不稳及出口放缓，使得买家纷纷等待观望。

“未来几个月对出口来说不妙。马币的波动性飙升，也令消费者保持观望，”他说。

指标9月棕榈油期货 收盘微跌0.04%至每吨2,378马币(580美元)。成交量为44,954口。

本月迄今棕榈油累计下跌9.2%，为2014年8月来最大月度降幅。棕榈油之前曾连续三周下滑，因交易商预计产量将增加而出口会放缓。

5月产量较前月增加近5%，按照季节性趋势，预计产量还会增加，一直持续到今年第四季。

不过6月棕榈油出口下降，因随着斋月即将结束，需求放缓。据船货验证机构周一的数据，6月1-25日出口较上月同期下降9-10%。

芝加哥期货交易所(CBOT)7月豆油 上涨0.6%，大连商品交易所9月豆油 上涨0.9%。(完)

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