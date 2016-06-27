国际油市：亚洲石脑油裂解价差下滑，因供给依旧过剩

路透新加坡6月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一悉数回吐全日的涨幅，触及每吨51.13美元的6月15日以来最低，因供给依旧充足，并且增速超越了需求。

韩国的LG化学分别以成本加运费价(C&F)每吨较日本报价贴水3.50美元和4美元的价格，买入8月上半月运抵大山和丽水的石脑油船货。

这一贴水幅度要深于6月23日韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)以贴水3.50-3.75美元购买的8月上半月运抵丽水的船货。

菲律宾JG Summit也在标购25,000吨8月上半月的石脑油，到岸地是Batangas。截标日期为6月29日，报价有效期至6月30日。

亚洲汽油裂解价差连续第四日下滑，跌至每桶6.75美元的一周低点，受供给过剩的拖累。

今年前五个月印度的汽油月均出口量为150万吨，去年同期为120万吨。

与此同时中国的月均出口量为近67万吨，去年同期为41万吨。

相比之下，基于贸易商的估计，亚洲最大的进口国印尼的汽油月均进口量低于120万吨。

交易员表示，供给充足意味着马来西亚Petron旗下Dickson港日产8.8万吨炼厂的暂时关闭不会产生多大影响。该炼厂之前发生了火灾。

新加坡现货市场上有一笔汽油、一笔石脑油交易达成。

SK Energy以每桶55.40美元向维多出售一艘船期为7月16-20日的92号汽油船货。

伊藤忠商事以每吨416美元从挪威国家石油公司买入一艘8月上半月交货的石脑油船货。(完)

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