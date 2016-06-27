重温稿-《中国新债预测》国开四期增发债预测均值料低于二级，投标需求总体看好

* 招标品种：国开行3/5/10/20年固息增发债

* 期限及招标金额：3年：30亿元；5/20年：40亿元；10年：110亿元

* 招标时间：3/5年：6月28日9:30-10:30；10/20年：9:30-11:20

* 受访人数: 10位(银行、券商)

* 预测区间：2.78%-2.87%；2.94%-3.02%；3.13%-3.22%；3.75%-3.88%

* 预测均值: 2.81%；2.98%；3.17%；3.84%

路透上海6月27日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发三、五、10、20年四期固息债。路透调查显示，随着避险情绪迅速升温，国内债市一二级买盘踊跃，料明日国开债投标热情有望延续，收益率仍有可能低于二级。四期债收益率预测均值为2.81%、2.98%、3.17%、3.84%。

“国开招的不会高的，这两天市场情绪这么好，大家都是‘买买买’，”上海一券商交易员表示。

中国农业发展银行周一下午招标1-10年固息增发债，中标收益率分别为2.5031%、2.8802%、3.0674%、3.2844%和3.2728%，对应投标倍数为5.40倍、4.14倍、4.68倍、3.86倍和5.80倍。

中债登银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，三、五、10年和20年期品种的最新收益率为2.9021%、3.1042%、3.2277%和3.8720%。

上述四期债为该行今年第八期 、第六期 、第10期 和第五期 的增发债，票面利率依次为2.72%、2.96%、3.18%和3.80%。

具体发行条款如下：

2016年第八、六、十、五期增发债

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发行上限 三年：30亿元；5/20年：40亿元；10年：110亿元

期限/计息方式 3/5/10/20年固息

招标时间 3/5年：6月28日9:30-10:30

10/20年：6月28日9:30-11:20

招标方式 单一价格(荷兰式)

缴款日 7/1

起息日 3年：3/3；5年：2/18；10年：4/5；20年：1/25

分销期 6/29-7/1

上市日 7/5

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 3/5年期0.10%；10年0.15%；20年0.20%