国际油市：亚洲燃料油市场走坚，受7月供给紧张带动

路透新加坡6月27日 - 亚洲燃料油市场本周伊始走坚，交易员表示因市场预期7月和8月库存将下降，这将帮助缓解供给过剩的态势。

行业消息人士表示，普氏窗口的买兴正浓，有六笔交易、总计6万吨180-cst燃料油和6万吨380-cst燃料油换手。

380-cst燃料油现货贴水FO380-SIN-DIF较前一日收盘价缩窄0.10美元，报每吨较新加坡报价贴水1.85美元。

在纸货市场上，洲际交易所(ICE)的较远月份互换合约也见到强劲的买兴。

“8月(互换)及以后的很火爆。8月/9月(跨月价差)的买方报价不到贴水1美元(每吨)，9月/10月(跨月价差)的报价在贴水1.5美元，没有卖方报价，”一位在新加坡的纸货交易员说。

“似乎市场认为7月库存将慢慢清理，”该交易员说。

据汤森路透油市研究和预测，6月流入东亚的套利船货数量已经在约330-340万吨的34个月低点，7月到岸量预计会更低，因西方-东方套利窗口关闭，当月来自西方的套利船货预计会降至300万吨以下。

新加坡现货市场上有六笔现货交易达成。(完)

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