美国热股：巴克莱等银行股继续大跌，因脱欧公投引发获利忧虑

欧元债市：DBRS降评消息推升意大利公债收益率，英国退欧疑虑支撑德债
路透伦敦1月16日 - 意大利公债收益率(殖利率)周一小幅上扬，此前信评机构DBRS调降意大利主权信用评等，这可能导致意大利银行业融资成本上升。
路透6月27日 - 英国大型银行股价周一继续大幅下跌，因市场担忧英国脱欧之后的影响，引起一系列获利预估下调，晕头转向的投资者也大举抛售这类股票。
巴克莱银行 上周五收报8.89美元，周一早盘暴跌21%，报7.01美元。
莱斯银行集团 上周五收报3.33美元，周一早盘劲挫16%，报2.79美元。
苏格兰皇家银行 上周五收报5.43美元，周一早盘大跌14.7%，报4.63美元。
德意志银行 上周五收报14.72美元，周一早盘重挫7%，报13.68美元。
西班牙桑坦德银行 上周五收报3.83美元，周一早盘下挫4%，报3.67美元。(完)
路透伦敦1月16日 - 意大利公债收益率(殖利率)周一小幅上扬，此前信评机构DBRS调降意大利主权信用评等，这可能导致意大利银行业融资成本上升。
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。
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