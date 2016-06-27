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市场报道 | 2016年 6月 27日 星期一 21:56 BJT

美国热股：巴克莱等银行股继续大跌，因脱欧公投引发获利忧虑

路透6月27日 - 英国大型银行股价周一继续大幅下跌，因市场担忧英国脱欧之后的影响，引起一系列获利预估下调，晕头转向的投资者也大举抛售这类股票。

巴克莱银行 上周五收报8.89美元，周一早盘暴跌21%，报7.01美元。

莱斯银行集团 上周五收报3.33美元，周一早盘劲挫16%，报2.79美元。

苏格兰皇家银行 上周五收报5.43美元，周一早盘大跌14.7%，报4.63美元。

德意志银行 上周五收报14.72美元，周一早盘重挫7%，报13.68美元。

西班牙桑坦德银行 上周五收报3.83美元，周一早盘下挫4%，报3.67美元。(完)

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