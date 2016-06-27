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货币新闻 | 2016年 6月 27日 星期一 23:07 BJT

USDA报告：6月23日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透6月27日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨
计)：
    
   一周截至日 06/23/2016   06/16/2016   06/16/2016    06/25/2015
  
                  初值        修正值         前值    
    小麦       511,701       571,724       571,724       360,592
    燕麦 　        700             0             0           100
    大麦         2,495             0             0         1,273
    玉米     1,451,227     1,235,070     1,235,070     1,041,387
    高粱       119,550        13,402        13,402       103,328
    大豆   　  272,066       315,382       314,990       296,860
    
                 作物年度截至目前检验
                本年度         上年度
    小麦     1,704,580      1,239,638
    燕麦           800            100
    大麦         4,386          3,943
    玉米    33,875,356     35,928,039
    高粱     7,487,350      7,530,167
    大豆    44,248,867     47,886,763
    
    注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和
高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完)
  
 (编译 利棣儿；审校 母红)

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