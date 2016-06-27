USDA报告：6月23日止当周美国农作物出口检验报告(表)

标题新闻：巴西总统特梅尔称今年的工作重心是增加就业，下半年该国经济将走出长达两年的衰退
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路透6月27日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨 计)： 一周截至日 06/23/2016 06/16/2016 06/16/2016 06/25/2015 初值 修正值 前值 小麦 511,701 571,724 571,724 360,592 燕麦 700 0 0 100 大麦 2,495 0 0 1,273 玉米 1,451,227 1,235,070 1,235,070 1,041,387 高粱 119,550 13,402 13,402 103,328 大豆 272,066 315,382 314,990 296,860 作物年度截至目前检验 本年度 上年度 小麦 1,704,580 1,239,638 燕麦 800 100 大麦 4,386 3,943 玉米 33,875,356 35,928,039 高粱 7,487,350 7,530,167 大豆 44,248,867 47,886,763 注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和 高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透伦敦1月16日 - 英国央行总裁卡尼周一称，今年他将密切关注英国消费者支出，看看面对通胀上升，自去年6月公投脱欧以来出现的旺盛消费需求是否会持续。
路透伦敦1月16日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡周一升至四年半高位，受巴西干旱天气忧虑提振；伦敦可可下滑，此前发布的第四季欧洲加工数据低于预期。