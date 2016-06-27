金属期市：经济刺激希望带动期铜上涨，美元走坚拖累其他金属下跌

* 期铜阻力位在200日移动均线切入位4,790美元

* 中国周五公布的数据将为需求提供线索

* 期铝市场担心中国冶炼厂恢复生产

路透伦敦6月27日 - 期铜周一上涨，基金和交易商扭转短期作空铜价的押注，因预期多国央行会出台经济刺激措拖。美元走坚拖累其他金属下跌。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上涨0.3%，收报每吨4,710美元，扳回上周五的部份跌幅。

交易商称，对期铜没有进一步下跌的失望情绪是促使市场调整头寸的原因所在，上行受限于200日移动均线切入位4,790美元。

“成交清淡，空头暂时回撤，”一铜交易商表示，他还补充说，约4,625美元的21日移动均线切入位将提供强劲支撑。

铜价周五跌1.7%，因英国决定脱欧引发不确定性，可能促使英国央行等多国央行透过减息来提供货币刺激措施。

这可能令美联储推迟加息。

“市场的氛围是，预期将有更多刺激政策来安抚市场，受此影响，铜市可能出现一些后续买盘，”麦格理分析师Vivienne Lloyd说。

从基本面来看，期铜价格可能更多取决于最大消费国中国，目前，中国的经济和需求增长放缓。中国制造业采购经理人指数(PMI)将在周五公布，可为未来铜需求提供线索。

路透调查显示，6月中国制造业活动可能停滞不前，令对中国将出台更多刺激举措来提振经济的预期增强。

其他金属下跌，受累于美元上涨。

三个月期锌 收跌1.1%，报每吨1,995美元，此前LME数据显示，有近2万吨锌到达LME仓库，凸显“隐藏的”锌库存的问题.

期铝 收跌1.3%，收报每吨1,596.50美元。

有消息称，一些日本铝买家同意为第三季付运的产品向生产商支付每吨90美元的升水，较第二季升水下降22-23%，料消息会打击市场人气。

投资者也担心，近期铝价上涨将可能会促使中国停产的冶炼厂恢复生产。