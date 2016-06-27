纽约期市：原糖跳涨，英镑暴跌令伦敦可可触及五年高位

路透纽约/伦敦6月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一一度攀升超过3%，因技术性买入。英镑计价的伦敦可可急升至五年高位，因英镑暴跌至31年低位，伦敦可可没有跟随商品市场下跌的走势。

咖啡期货连续第二天下跌，因美元上涨，此前英国决定脱欧，令市场意外。

10月原糖 收涨0.48美分，或2.5%，至每磅19.64美元。

8月白糖 收涨9.70美元，或1.8%，报每吨541.60美元。

英镑暴跌支持伦敦可可价格，因英镑走低，使持有英镑以外货币的投资者买入英镑计价的可可更便宜。

纽约可可反而下跌，因两个市场此消彼长。

“卖出纽约可可，买入伦敦可可，看到两个市场之间调整，是透过套利交易。基本面是次要因素，”一经纪说。

伦敦可可录得四个半月来最大两日涨幅。

伦敦9月可可期货 收升1.6%，或36英镑，收报每吨2,361英镑，此前急升至2,374英镑，为2011年3月来次月合约的最高水准。

纽约9月可可 收跌37美元，或1.2%，报每吨2,986美元。

9月阿拉比卡咖啡 收低1.1美分，或0.8%，报每磅1.3605美元。9月罗布斯塔咖啡期货 收挫5美元，或0.3%，报每吨1,664美元。(完)

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