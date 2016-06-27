芝加哥期市：CBOT玉米期货涨跌互见，空头回补抵销小麦走低带来的压力

路透芝加哥6月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一涨跌互见，交易商表示，空头回补和美国天气忧虑为市场提供支撑，抵销小麦下跌带来的压力。

CBOT-7月玉米 收涨3/4美分，报每蒲式耳3.85-1/4美元，新作12月玉米 收平在3.94-1/4美元。

CBOT小麦下跌，因美国收割压力，全球供应充足和美元上涨。

美国作物天气的不确定性提供支撑，因短期天气报告预计本周天气较温和，玉米适值开始授粉，但一些预报预计7月下半月炎热和干燥的天气可能对玉米生长带来压力。

美国农业部称，上周出口检验美国玉米145.1227万吨，高于90-120万吨的预估区间。

分析师预计，周一稍后公布的农业部作物生长报告将显示美国玉米优良率为73%，低于之前一周的75%。

在周四美国农业部公布种植面积和季度库存报告前，交易商调整部位。接受路透调查的分析师预计，农业部将下调美国玉米种植面积预估至9,360万英亩。

今日CBOT玉米期货成交量预计为438,574口。(完)

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